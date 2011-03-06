بسیج مهمترین سازمان مردم نهاد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی شریفی ظهر یکشنبه در جلسه سازمانهای مردم نهاد افزود: کشورهای غربی ادعای جامعه مدنی دارند در صورتی که اسلام از شروع رسالت پیامبر اکرم (ص) بنای مسجد قبا با مشارکت مردم بنا شد و بنابراین ازهمان زمان سازمانهای مردم نهاد در توسعه و آبادانی کشور مشارکت داشتند که در 8 سال دفاع مقدس بسیج به عنوان سازمان مردم نهاد توانست توطئه های دشمن را نابود کند

وی اظهار داشت : مقام معظم رهبری و قانون اساسی مشارکت مردم در همه حوزه ها را بسیار تاکید کرده اند و حضور مردم را در توسعه عمرانی، آبادانی را بسیار موثر دانسته است .

معاون سازمانهای مردم نهاد کشور حکمرانی و تصدی گریی را دو رسالت مهم سازمانهای مردم نهاد اعلام کرد و گفت : دولتی موفق است که تصدی گریی را واگذار کند لذا طبق قرآن و اصل 44 تنها دولتی در این زمینه موفق بوده که نسبت به سازمان تعهد خود را نشان داده و دولت دهم دولت موفقی بود که سازمان های مردم نهاد را در وزارت کشور راه اندازی کرد .

شریفی با اشاره به فتنه سال گذشته حضور سازمانهای مردم نهاد را در فروپاشی این فتنه بسیار خوب دانست و گفت : حضورمردم در این فتنه توطئه و تهاجم دشمن را خنثی کرد که اگر سازمانهای مردم نهاد در مواقع فتنه همکاری و تعامل نداشته باشند کشور به سمت و سوی بی ثباتی پیش خواهد رفت

وی همچنین حمایت ، هدایت و نظارت را از اهداف مهم این سازمانها بر شمرد و خاطر نشان کرد : توانمند سازی و تخصصی کردن سازمانها و ایجاد فضای امنیتی ، ایجاد بانک اطلاعاتی ، تعامل دستگاه ها و مهیا کردن شرایط بیمه و عدم پرداخت مالیات سازمانها نوعی نظارت و حمایت از سازمانها است

معاون سازمانهای مردم نهاد کشور در ادامه تاکید کرد : سازمانهای مردم نهاد باید طرح و ایده ارائه دهند و رقابت بین سازمانها ایجاد کنند و با ارائه پروژ های منطقی و کارا به دستگاههای دولتی اعتبار ویژه را به خود اختصاص دهند .

شریفی یاد آور شد: سازمان های مردم نهاد غیر دولتی است و کاملا غیر سیاسی است و بنابراین کار اصلی این سازمانها ایجادفضای فرهنگی ، اجتماعی و هنری است و در این راستا می خواهند خدمات خود را به کسانی که نیاز دارند ارائه دهند

معاون سازمانهای مردم نهاد کشور همچنین از اغاز به کار در زمینه کشاورزی خبر داد و گفت : سازمانهای مردم نهاد کشور به صورت تعاملی خواهند بود و در زمینه باید در زمینه های زیست محیطی تخصص کافی را داشته باشند .

وی تلاش مضاعف سازمانهای مردم را در کاهش مشکلات مردم نیازمند در همه حوزه ها را در استان بسیار خوب عنوان کرد و افزود : بیشتر از این سازمانها باید فعال باشند و صاحب نظر باشند بنابراین دولت عدالت گستر در سال 90 نسبت به پرداخت یارانه به این سازمانها برنامه و دستور العمل خاصی خواهد داشت .