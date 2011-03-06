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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

105دانشجوی پیرا پزشکی در کردستان فارغ التحصیل شدند

105دانشجوی پیرا پزشکی در کردستان فارغ التحصیل شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: مراسم دانش آموختگی 105 دانشجوی پیراپزشکی در رشته های مامایی، پرستاری و بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه دانشجویان هیچ وقت از تحصیل فراغت پیدا نمی کنند، افزود: دانشجویان با فارغ التحصیل شدن آماده ورود به عرصه اجتماعی و ارائه خدمات سلامت را پیدا می کنند.

طیب قدیمی انجام رسالت تخصص توام با حفظ کرامت انسانی مراجعان و دردمندان را از وظایف خطیر پزشکان و پیرا پزشکان برشمرد و گفت: توکل به خدا و سعه صدر که یک نعمت الهی است از دیگر وظایف پزشکان و پیرا پزشکان به شمار می رود.

وی با اشاره به اهمیت علم و اخلاق برای پزشکان و متخصصان اظهار داشت: امیدواریم همه ما بتوانیم به نکات برجسته ای که در زمینه علم و اخلاق در این سالها آموخته ایم عمل کنیم و همه را چراغ راه خود قرار دهیم.

قدیمی با اشاره به اینکه طبیب یعنی آرامش دهنده و کار پزشک آرمش دادن به بیمار از درد و اندوه است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در مرحله بعدی زندگی که به عنوان پزشک شروع به فعالیت می کنید برای خانواده هایتان، کشور و مردم کشورتان مفید باشید.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با اشاره به اینکه انسان باید پیوسته در پی کسب علم و دانش باشد برتلاش دانشجویان در طلب علم و معرفت در مراتب بالاتری تاکید کرد

مهدی طیبی با اشاره به اینکه پرستاری مراقبت، حمایت و آموزش عالمانه است، گفت: پرستاری قداست اجتماعی و معنوی فوق العاده‌ای دارد که این شأن باید توسط خود پرستاران حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه پرستاری قبل از آن ‌که شغل محسوب شود احساس عاقلانه و عشق است، خاطرنشان کرد: نجات جان یک انسان در حقیقت به مانند‌ رهایی و نجات جان تمامی انسان‌ها است و به همین دلیل پرستاران وارد کار بزرگی شده‌اند که باید در کنار انجام وظیفه، عشق به کار را نیز داشته باشند.

وی عرضه خدمات سلامت به انسان و رسیدگی به مشکلات بیماران و ارائه خدمات سلامت را از وظایف دانشجویان و دانش آموختگان برشمرد و گفت: کار درحیطه سلامت یک خدمت ارزشمند و ویژه است.

در ادامه مراسم چند برنامه فرهنگی برگزار شد و دانشجویان فارغ التحصیل شده دانشگاه علوم پزشکی سوگندنامه پزشکی قرائت کردند.

کد مطلب 1268119

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