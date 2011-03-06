به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی فریدونی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری تعداد کتابخانه‌های عمومی استان قم از 38 باب به 55 باب افزایش یافته که با 45 درصد رشد رو به رو بوده است.



وی تصریح کرد: تعداد کتابهای موجود در کتابخانه‌های عمومی 627 هزار و 954 نسخه کتاب است که به 35 هزار و 178 نفر ارائه خدمات می‌دهند.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم اظهار داشت: با انعقاد قرارداد، دو باب کتابخانه به صورت مشارکتی به کتابخانه‌های عمومی استان قم افزوده شد که این کتابخانه‌ها شامل کتابخانه کریمه اهل بیت (س) و حضرت ابوالفضل (ع) است.



وی افزود: در سال جاری تعداد 756 هزار و 89 نسخه کتاب توسط اعضای کتابخانه‌ها به امانت رفته است که این آمار نشان دهنده توجه مردم به کتابخوانی است.



فریدونی کتابخانه‌های عمومی را یکی از کانالهای اصلی اشاعه دانش برشمرد و اظهار داشت: کتابخانه و منابع موجود آن عامل تقویت و تکمیل کننده کتابخوانی است و بدیهی است ارتقا و توسعه کتابخانه‌ها در رشد کتابخوانی و سرانه مطالعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.



وی به طرح ساخت کتابخانه‌های استاندارد در مناطق فاقد کتابخانه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توجه خوبی در برنامه‌های فرهنگی به کتاب و کتابخانه‌ها وجود دارد که تصویب ساخت کتابخانه مرکزی در سفر مقام معظم رهبری و نیز ساخت کتابخانه استاندارد از جمله آنهاست که اثر شگرفی در کتابخوانی در استان خواهد داشت.



گفتنی است، کتابخانه مشارکتی کریمه اهل بیت (س) در سال 1389 با زیربنای 150 مترمربع تاسیس شد و کتابخانه مشارکتی حضرت ابوالفضل دارای 800 متر مربع زیربنا است که در سال 1370 تاسیس شده است و هم اکنون تحت نظارت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم فعالیت می‌کنند.

