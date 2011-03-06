163 نفر در حوادث رانندگی قم کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد باقری با بیان اینکه تعداد کل مجروحان انتقالی به بیمارستان‌های استان طی یک هفته گذشته در حوادث شهری و جاده‌ای قم ۱۶۴ مورد بوده است گفت: متأسفانه در این حوادث ۳ نفر جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به آمار فعالیت‌های اورژانس قم طی یک هفته گذشته بیان کرد: دراین مدت ۸ هزار و ۶۲۳ مورد تماس در اورژانس ۱۱۵ قم ثبت شده است



باقری ادامه داد: ماموران اورژانس ۱۱۵ قم در این مدت با انجام بیش از ۷۳۰ماموریت شهری و جاده‎ای به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی امداد رسانی کرده‎اند که از این تعداد ماموریت انجام شده ۲۲۲ حادثه مربوط به تصادفات شهری است و ۴۷ مورد دیگر نیز اختصاص به حوادث جاده‎ای استان دارد.



رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم واژگونی یک دستگاه پراید در جاده قدیم سلفچگان ساوه را از مهم‌ترین تصادفات هفته گذشته اعلام کرد و افزود: در این حادثه که ساعت ۱۵: ۴۱ روز شنبه ۷ اسفند اتفاق افتاد، ۳ نفر مجروح شدند.



وی مهم‌ترین حادثه دیگر را مربوط به برخورد یک دستگاه پژو با گاردریل در کیلومتر۱۰ اتوبان قم تهران دانست و گفت: در این حادثه که ساعت ۳: ۵۲ روز دوشنبه ۹ اسفند به وقوع پیوست، سه نفر مجروح شدند.



باقری برخورد یک دستگاه خاور با اتومبیل سواری در شهرک لبن به سمت جنت آباد در ساعت۲۲: ۰۵ همانروز را از دیگر حوادث عنوان کرد و افزود: متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و ۳ تن نیز مجروح شدند.



رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به برخورد ۳ دستگاه کامیون در ساعت ۱: ۳۸ بامداد پنج شنبه۱۲ اسفند در کیلومتر ۳۰ جاده قدیم قم تهران گفت: در این حادثه ۴ نفر مجروح شدند و یک نفر جان باخت.



باقری برخورد پژو با گاردریل را مقابل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از دیگر حوادث هفته گذشته برشمرد و گفت: در این حادثه که ساعت ۲۱: ۱۱ جمعه ۱۳ اسفند به وقوع پیوست ۴ نفر مجروح شدند که یک نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شد.



وی تصریح کرد: مجروحان هریک از حوادث شهری و جاده‌ای پس از مداوای اولیه در محل با آمبولانس مورد نیاز به مراکز آموزشی و درمانی سطح شهر منتقل شدند.



رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به حساسیت ماموریت‌های اورژانس ۱۱۵ در امداد رسانی به بیماران و حادثه دیدگان، از شهروندان خواست از هرگونه تماس غیرضروری با شماره تماس ۱۱۵ به شدت اجتناب و به هنگام مشاهده خودروهای امدادی در سطح شهر و یا جاده‌ها مسیر را برای عبور آن‌ها باز کنند.