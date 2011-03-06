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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

طی هفته گذشته؛

163 نفر در حوادث رانندگی قم کشته و زخمی شدند

163 نفر در حوادث رانندگی قم کشته و زخمی شدند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم از مصدومیت بیش از ۱۶۰ نفر و فوت ۳ نفر در حوادث رانندگی قم طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد باقری با بیان اینکه  تعداد کل مجروحان انتقالی به بیمارستان‌های استان طی یک هفته گذشته  در حوادث شهری و جاده‌ای قم ۱۶۴ مورد بوده است گفت: متأسفانه در این حوادث ۳ نفر جان خود را از دست دادند.

 وی با اشاره به آمار فعالیت‌های اورژانس قم طی یک هفته گذشته بیان کرد: دراین مدت ۸ هزار و ۶۲۳ مورد تماس در اورژانس ۱۱۵ قم ثبت شده است

باقری ادامه داد: ماموران اورژانس ۱۱۵ قم در این مدت با انجام بیش از ۷۳۰ماموریت شهری و جاده‎ای به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی امداد رسانی کرده‎اند که از این تعداد ماموریت انجام شده ۲۲۲ حادثه مربوط به تصادفات شهری است و ۴۷ مورد دیگر نیز اختصاص به حوادث جاده‎ای استان دارد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم واژگونی یک دستگاه پراید در جاده قدیم سلفچگان ساوه را از مهم‌ترین تصادفات هفته گذشته اعلام کرد و افزود: در این حادثه که ساعت ۱۵: ۴۱ روز شنبه ۷ اسفند اتفاق افتاد، ۳ نفر مجروح شدند.

وی مهم‌ترین حادثه دیگر را مربوط به برخورد یک دستگاه پژو با گاردریل در کیلومتر۱۰ اتوبان قم تهران دانست و گفت: در این حادثه که ساعت ۳: ۵۲ روز دوشنبه ۹ اسفند به وقوع پیوست، سه نفر مجروح شدند.

باقری برخورد یک دستگاه خاور با اتومبیل سواری در شهرک لبن به سمت جنت آباد در ساعت۲۲: ۰۵ همانروز را از دیگر حوادث عنوان کرد و افزود: متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و ۳ تن نیز مجروح شدند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به برخورد ۳ دستگاه کامیون در ساعت ۱: ۳۸ بامداد پنج شنبه۱۲ اسفند در کیلومتر ۳۰ جاده قدیم قم تهران گفت: در این حادثه ۴ نفر مجروح شدند و یک نفر جان باخت.

باقری برخورد پژو با گاردریل را مقابل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از دیگر حوادث هفته گذشته برشمرد و گفت: در این حادثه که ساعت ۲۱: ۱۱ جمعه ۱۳ اسفند به وقوع پیوست ۴ نفر مجروح شدند که یک نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شد.

وی تصریح کرد: مجروحان هریک از حوادث شهری و جاده‌ای پس از مداوای اولیه در محل با آمبولانس مورد نیاز به مراکز آموزشی و درمانی سطح شهر منتقل شدند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به حساسیت ماموریت‌های اورژانس ۱۱۵ در امداد رسانی به بیماران و حادثه دیدگان، از شهروندان خواست از هرگونه تماس غیرضروری با شماره تماس ۱۱۵ به شدت اجتناب و به هنگام مشاهده خودروهای امدادی در سطح شهر و یا جاده‌ها مسیر را برای عبور آن‌ها باز کنند.
کد مطلب 1268122

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