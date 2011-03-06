آلودگی 20 برابر حد مجاز در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، طبق آخرین گزارش ایستگاه سنجش آلودگی هوا، میزان آلودگی در شهرستان نفت خیز گچساران سه هزار میکروگرم در متر مربع اعلام شده است.

این در حالیست که حد مجاز و استاندارد آلودگی ناشی از ذرات ریز گرد و غبار معلق در هوا 150 میکروگرم بر مترمکعب است.

تنها یک ایستگاه سنجش آلودگی در استان وجود دارد

با این حال تنها یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان و آن هم در شهرستان گچساران وجود دارد و در سایر مناطق استان خبری از ایستگاه سنجش آلودگی هوا نیست و بر این اساس در حالیکه گرد و غبار تمام آسمان استان را فرا گرفته، میزان آلودگی در سایر مناطق استان قابل محاسبه نیست.

ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر یاسوج نیز مدتی است که به دلیل جابجایی و عدم راه اندازی مجدد در تعطیلی به سر می برد تا در عدم اطلاع رسانی، امروز گرد و غبار به راحتی مهمان ریه های مردم این شهر شود.

با این حال و به رغم آلودگی شدید هوا در استان هنوز هیچکدام از دستگاههای مربوطه، اطلاعیه و هشداری را در این خصوص منتشر نکرده اند و تنها آموزش و پرورش استان اقدام به تعطیلی برخی مدارس در مناطق گرمسیری کرد.

مدارس مناطق گرمسیری کهگیلویه وبویراحمد تعطیل شد

به گزارش مهر، شورای آموزش و پرورش شهرستانها و بخشهای استان، مدارس ابتدایی و راهنمایی در مناطق مختلف گرمسیری را به دلیل گرد و غبارشدید تعطیل کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: با توجه به شدت گرد و غبار جهت پیشگیری از بیماریهای تنفسی، کلاسهای درسی این مناطق تعطیل شده است.

پرویز طاهری افزود: بر این اساس در " بهمئی" و "لنده " مدارس ابتدایی ، در "چرام" و "کهگیلویه " مقطع ابتدایی و راهنمایی و در " گچساران " تمامی دوره های تحصیلی آن تعطیل شدند.