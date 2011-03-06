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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

در نشست خبری عنوان شد:

رقابت شاعرانه 700 دانشجو و طلبه/ فعالیت 200 کانون شعر و ادب در دانشگاه

رقابت شاعرانه 700 دانشجو و طلبه/ فعالیت 200 کانون شعر و ادب در دانشگاه

جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب کشور به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم 19 و 20 اسفند ماه با شرکت 700 شاعر و 6 هزار اثر در چهار قالب شعری در دانشگاه قم برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا امروز یکشنبه در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این خبر گفت: جشنواره شعر و ادب که در سطح دانشجویان و طلاب و به صورت ملی برگزار می‌شود بستر خوبی برای توجه بیشتر به این گوهر گرانبها در فضای دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه تا کنون جشنواره‌ای به صورت ملی و در سطح دانشگاهی مانند جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب برگزار نشده بود، درباره اهداف این جشنواره گفت: ترویج فرهنگ شعر و ادب با تاکید بر تکنیک‌های بومی، کمک به تربیت و پرورش نسل جدید شاعران و برقراری پیوند بین حوزه و دانشگاه از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم از فعالیت 200 کانون شعر و ادب در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: کانون‌های شعر و ادب در فضای دانشگاهی اقدام به برگزاری جشنواره، شب شعر و نشست‌های ادبی می‌کنند اما جای جشنواره‌ای جهت تجمیع نوآوری‌های ادبی دانشجویان و طلاب در سطح ملی در کشور خالی بود.

دارا از تقدیر 20 شاعر برگزیده جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب خبر داد و گفت: کمک هزینه سفر حج عمره به این برگزیدگان اهداء می‌شود.

 وی از توزیع کتاب‌ شعرهای برگزیده با عنوان "فصل مشترک" در جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب خبر داد و افزود: این جشنواره در 4 قالب کلاسیک، نو، ترانه و تصنیف و نوحه با موضوع آزاد برگزار می‌شود.
کد مطلب 1268125

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