به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی دین و دینداری در رمان دهه 80 موضوع نشست دیگری از سلسله نشست‌های نقد رمان سازمان تبلیغات اسلامی است که هفته آینده در این مرکز برگزار می‌شود.

در این جلسه مجتبی رحماندوست به عنوان سخنران حضور دارد که به بررسی جریان رمان‌نویسی در دهه 80 از منظر دین و دینداری می‌پردازد و میزان پرداختن به مسائل دینی را در این دهه از ادبیات داستانی پی می‌گیرد.

این نشست روز یکشنبه 22 اسفند، ساعت 10در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی،‌ واقع در خیابان ولی‌عصر، نبش خیابان زرتشت غربی برپا می‌شود.

