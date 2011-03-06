فوران خاک در حاشیه سی و سه پل / نشست در 15 متری رمپ سی و سه پل

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، پس از 20 ماه انتظار از زمان توقف حفاری تونل متروی اصفهان از محل انحراف به ناگاه خبرهایی مبنی بر راه اندازی دوباره دستگاه حفاری تونل مترو به گوش رسید، خبری که همراه بود با نشست زمین در 15 متری رمپ سی و سه پل که البته بماند که این موضوع به گفته مسئولان شهری هیچ ارتباطی حفاری تونل متروی اصفهان نداشت.

چند روز پس از این نشست افرادی که معتقد بودند این نشست ارتباطی با حفاری تونل مترو ندارد اقدام به قرار دادن ورقهای آهنی در کف خیابان آئینه‌خانه کردند تا در نهایت از نشست احتمالی دوباره زمین به نحوی جلوگیری کنند.

این اتفاق در شرایطی افتاد که سطح زیرین این ورقهای فولادی باز هم در سطح زمین نشست کرد که بر اساس نظر برخی از کارشناسان، این نشست بیش از 20 تا 30 سانتیمتر نبوده است.

با این وجود در ساعات ابتدایی صبح امروز یکشنبه و در شرایطی که هنوز برخی از مردم در حال عبور و مرور و رفتن به سر کار خود بودند، با کارگرانی مواجه شدند که اقدام به تسطیح بلوار آیینه‌خانه به وسیله آسفالت ریزی کردند.

به گزارش مهر، هنوز چند ساعت از تسطیح سطح بلوار آیینه‌خانه نگذشته بود که ناگهان سطح این خیابان باز شد و گل و لای به همراه بوی گاز و تعفن فاضلاب از زیر زمین به بیرون فوران کرد.

این اتفاق درست در فاصله 15 متری رمپ جنوبی پل تاریخی سی و سه پل روی داد، این مکان در کنار محلی است که دو هفته پیش نیز سطح زمین نشست کرده بود و مسئولان و مدیران شهری اصفهان به وسیله خودروهای میکسر محل نشست را پر کرده بودند.

فوران گل و لای در سطح بلوار آیینه‌خانه حوالی ساعت 13 امروز یکشنبه رخ داد که مسئولان و کارگران شهرداری اصفهان تا ساعت 14 و 30 دقیقه برای پاکسازی و نظافت زمین از گل و لای تلاش‌ خود را به کار گرفتند.

محل فوران گل و لای در بلوار آیینه خانه درست در منطقه‌ای قرار دارد که بر اساس تخمین کارشناسان، دستگاه تی‌بی‌ام مترو از آن گذر کرده و اکنون به تونل مترو تبدیل شده است.

برخی مسئولان شهرداری اصفهان اعتقاد دارند گاز و گل و لای فوران کرده از سطح زمین که با بوی تعفن همراه بوده است، مربوط به شبکه فاضلاب شهری است و هیچ ارتباطی با عملیات حفاری متروی اصفهان ندارد.