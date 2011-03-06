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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

کوچ بهاره عشایر دره شهر ایلام آغاز شد

کوچ بهاره عشایر دره شهر ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور عشایری استان ایلام از آغاز کوچ بهاره عشایر شهرستان دره شهر از توابع این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یار محمد کریمی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: یک هزار و 700 خانوار عشایری این شهرستان از نیمه اسفند ماه به مناطق مرکزی –  بدره و ماژین کوچ می کنند.

وی گفت: حدود 10 هزار نفر در شهرستان دره شهر بصورت مستقیم و غیر مستقیم به فعالیتهای دامداری و دامپروری مشغول هستند.

وی با اشاره به کوچ عشایر این منطقه تا 15 فروردین گفت: در این مدت 17 هزار تن انواع فراورده های دامی تولید می شود.

مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: عشایر این استان در سال جاری بیش از یک هزار و 200 تن پشم تولید و به بازار مصرف عرضه کردند.

وی افزود: ارزش پشم تولیدی عشایر استان بیش از پنج میلیارد ریال است.

کد مطلب 1268130

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