کوچ بهاره عشایر دره شهر ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یار محمد کریمی ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: یک هزار و 700 خانوار عشایری این شهرستان از نیمه اسفند ماه به مناطق مرکزی – بدره و ماژین کوچ می کنند.

وی گفت: حدود 10 هزار نفر در شهرستان دره شهر بصورت مستقیم و غیر مستقیم به فعالیتهای دامداری و دامپروری مشغول هستند.

وی با اشاره به کوچ عشایر این منطقه تا 15 فروردین گفت: در این مدت 17 هزار تن انواع فراورده های دامی تولید می شود.

مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: عشایر این استان در سال جاری بیش از یک هزار و 200 تن پشم تولید و به بازار مصرف عرضه کردند.

وی افزود: ارزش پشم تولیدی عشایر استان بیش از پنج میلیارد ریال است.