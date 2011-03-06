اجازه ترانزیت مواد مخدر شدن خوزستان را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،‌ محمد باقر الفت یکشنبه در مراسم امحای بیش از دو تن انواع مواد مخدر که به صورت نمادین در اهواز برگزار شد، اظهار داشت:‌ اگر قاچاقچیان مواد مخدر تصور کرده اند استان خوزستان معبر جدیدی برای ترانزیت این مواد است، سخت اشتباه کرده اند.

الفت با بیان اینکه دستگاه قضایی استان خوزستان در یک سالی که گذشت با صلابت تر از گذشته و با صدور احکام متقن در مبارزه با سوداگران مرگ مقابله کرد، افزود:‌ احکام صادر شده از سوی رئیس قوه قضائیه درخصوص قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی و روان گردانها موجب عملکرد بهتر همکاران قضایی در مبارزه با کسانی شد که امروز بیشترین آسیب را به جمعیت جوان کشور وارد می کنند.



وی تصریح کرد: این نوید را به مردم استان می دهم که با انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور و پذیرفتن پرونده های مواد مخدر به صورت یکجا در دادسرا، روند مبارزه با قاچاقچیان به خوبی ترسیم شده و یکی از اقدامات در این راستا، ناامن کردن استانهای مرزی است که از سوی باندهای قاچاق مواد مخدر به عنوان مسیر واردات و صادرات استفاده می شود.



الفت گفت: این تغییر مسیرهای تردد قاچاقچیان نشان از مبارزه بی امان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است.



وی اظهار داشت: امروز فرآیند دادرسی مثبت و موثر است و کمیسیون عفو استان خوزستان در سالی که گذشت حتی یک مورد درخواست عفو محکومان به اعدام را نپذیرفته و بنا نداریم در آینده نیز بپذیریم مگر اینکه در موردی خاص، سیاست قوه قضائیه ایجاب کند.



الفت با اعلام این که تمام مسیرها و منفذهایی که ممکن است به نوعی موجب دلسردی مسئولان و مبارزه کنندگان با مواد مخدر شود، بسته شده، گفت: ایجاد پوشش امنیتی برای ماموران نیروی انتظامی، به کارگیری بهترین دادیاران و بازپرسان در دادسراها و شایسته ترین قضات در دادگاه ها و دقت در صدور احکام نشان از همراهی دستگاه قضایی با شورای مبارزه با مواد مخدر استان دارد.



وی افزود: امسال بیش از 40 حکم اعدام در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر به اجرا درآمد و دستگاه قضایی استان هیچ ابایی برای صدور و اجرای حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ندارد و ملاحظات بین المللی و جوسازیهای داخلی و خارجی تاثیری بر اراده قضات نمی گذارد.



رئیس دادگستری استان خوزستان گفت: کسانی که آب به آسیاب دشمن می ریزند و موجب دلسردی مبارزه کنندگان با مواد مخدر می شوند، دلسوز جوانان نیستند و درک صحیحی از مشکلات خانواده معتادان ندارند.



الفت افزود:‌ امروز افرادی که مواد مخدر قاچاق می کنند در ردیف دشمنان جدی کشور از جمله آمریکا و اسرائیل قرار دارند.

وی با بیان این که آمار کشفیات موادمخدردر امسال نسبت به سال گذشته بیش از 90 درصد افزایش داشته است، ادامه داد: به همه قاچاقچیان مواد مخدر و فروشندگان و توزیع کنندگان این مواد هشدار می دهیم که دستگاه قضایی با هر تحرکی در این حوزه برخورد قاطع و قانونی می کند.