تیم علمی - کاربردی تهران عنوان نخست رقابتهای تکواندو را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسابقات تکواندو دانشگاه‌های علمی - کاربردی سراسر کشور ظهر یکشنبه به میزبانی سالن شش هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد.

در این دوره از رقابتها و در نتایج تیمی، تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد، کرمانشاه عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و خراسان رضوی هم به کسب مقام سومی بسنده کرد، کاپ اخلاق این دوره از رقابت‌ها نیز به زنجان رسید.

در نتایج انفرادی این مسابقات که در هشت وزن به انجام رسید، در وزن اول ایرج بنازاده از خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد، سامان محمودی از کردستان دوم شد و داود کریم‌ بابامحمدی از اصفهان به همراه مهدی امینی از چهارمحال و بختیاری عنوان مشترک سوم را از آن خود کردند.

در وزن دوم وحید محمدی از تهران موفق به کسب مدال طلا شد، حسین کارگری از کرمانشاه به نشان نقره دست یافت و شهاب ذوالفقاری از چهارمحال و بختیاری در کنار محمد اکبرپور از گیلان به مقام مشترک سوم رسیدند.

محمد امین سلطانی از تهران عنوان قهرمانی وزن سوم را به دست آورد، احمد رضا محمود صالح از اصفهان نایب قهرمان شد و عبداله حمیدی از خراسان رضوی به همراه حامد جلیلیان از کرمانشاه بر سکوی مشترک سوم ایستادند.

در وزن چهارم نیز محمد آقابابایی از تهران، مسعود علیزاده از مرکزی، حسین خراسانی از قزوین و مهرداد سلیمی از کرمانشاه حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

این مسابقات در اوزان پنجم نیز دنبال شد که طی آن کیانوش خانی از کرمانشاه اول شد، ابوالفضل شالی از قزوین بر سکوی دوم ایستاد، ساسان کاکه‌زاده از کردستان به همراه اصغر نوری از زنجان در جایگاه مشترک سوم قرار گرفتند.

مهدی صالحی از تهران، مجید خاوند از کرمانشاه، محمد ابراهیم از قزوین و علی محمدی از مازندران نیز در وزن ششم به روی سکو رفتند.

در ادامه رقابت‌های تکواندو دانشگاه‌های علمی - کاربردی سراسر کشور و در وزن هفتم، محمد زاهدریگ از تهران مدال طلا را به گردن آویخت، عارف یونسی از مازندران در جایگاه دوم قرار گرفت و منصور علیمرادی از کرمانشاه در کنار حسینعلی قربانعلی ‌پور از قزوین عنوان سوم مشترکی را کسب کردند.

در وزن هشتم این مسابقات هم مهدی راست‌بود از تهران به مقام نخست رسید، رحیم احمدی از چهارمحال و بختیاری دوم شد و آکو محبت از کردستان به همراه مهدی هادی‌ طلب از زنجان در مکان سوم مشترک ایستادند.