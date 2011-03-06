کاهش قیمت طلا/ قیمت انواع سکه ثابت ماند

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از آرامش در بازار انواع سکه خبر داد و گفت: امروز یکشنبه به دلیل تعطیل بودن بازارهای بورس، قیمت انواع سکه به نسبت روز گذشته تغییری نداشته است و ثابت ماند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر درباره قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز اظهار داشت: هر گرم طلای 18 عیار در روز گذشته 39 هزار تومان بود که امروز به 38 هزار و 850 تومان کاهش یافته است.

به گزارش مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز شنبه در بازار 440 هزار تومان ، طرح جدید 390 هزار تومان ، نیم سکه 195 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی 105 هزار تومان بود.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز طی روز شنبه هفته جاری به 1428 دلار رسیده بود.