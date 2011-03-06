به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 9 داستان کوتاه را در خود جای داده است که "جنگ و سکوت" داستان ابتدایی این کتاب و "برایم لالایی بخوان" به پایان می‌رسد.

داستان‌های این کتاب به سهم او، خاکستر سرد، در ساقه بابونه‌های بیابانی، میان سایه‌ها، کابوسی که تمام نشد، نسل‌ها، دفترچه یادداشت و برایم لالایی بخوان نام دارند.

در بخشی از داستان "نسل‌ها" می‌خوانیم: مرد که دست‌هایش می‌لرزد، روی صندلی می‌نشیند. آرنج‌هایش را می‌گذارد روی میز و سرش را توی دست‌هایش می‌گیرد. چشم می‌دوزد به میز. به موهای جوگندمی‌اش دست می‌کشد و بعد ناگهان....

"کاغذهای سوخته" در 75 صفحه‌ ، شمارگان یک هزار و 100 و به قیمت هزار و 900 تومان در کتابفروشی‌ها به فروش می‌رسد.

الاهه دهنوی، ترجمه آثار ادبی را از سال ۱۳۸۱ با فصلنامه "ارغنون" آغاز کرد و نخستین مترجمی است که ویلیام ترور، نویسنده ایرلندی را با کتاب "تورگنیف‌خوانی" به جامعه ادبی ایران شناساند. "سفر فلیشا"(ویلیام ترور)، "مجردان تپه"(ویلیام ترور)، "مرد در تاریکی"(پل استر) و "درسنامه نظریه ادبی"(مری کلیگز)، نام برخی آثار دهنوی در حوزه ترجمه‌ هستند.