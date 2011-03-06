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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

جلسه نقد و بررسی "رونوشت برابر اصل" برگزار می‌شود

جلسه نقد و بررسی "رونوشت برابر اصل" برگزار می‌شود

جلسه نقد روانکاوانه فیلم سینمایی "رونوشت برابر اصل" ساخته عباس کیارستمی در بیمارستان روزبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد روانکاوانه فیلم "کپی برابر اصل" آخرین ساخته عباس کیارستمی که توسط کمیته­ روان­درمانی انجمن روان­پزشکان ایران و واحد روان­درمانی بیمارستان روزبه پنج‌شنبه 19 اسفندماه از ساعت 13 تا 16 برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور دکتر محمد صنعتی روانپزشک و روانکاو و منتقد هنری، دکتر مهدیه معین روانپزشک و روانکاو، دکتر حسین پاینده دانشیار نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر گوهر همایون‌پور روانکاو و محقق هنری و دکتر ارسیا تقوا روانپزشک و منتقد سینما و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در بیمارستان روزبه برگزار می‌شود.

این نشست شروع سلسله جلساتی است که جهت نقد و بررسی روانکاوانه سینمای ایران و جهان از این پس برگزار و جلسه بعدی بهار ماه سال 90 برپا می‌شود.

کد مطلب 1268136

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