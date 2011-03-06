به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد روانکاوانه فیلم "کپی برابر اصل" آخرین ساخته عباس کیارستمی که توسط کمیته­ روان­درمانی انجمن روان­پزشکان ایران و واحد روان­درمانی بیمارستان روزبه پنج‌شنبه 19 اسفندماه از ساعت 13 تا 16 برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور دکتر محمد صنعتی روانپزشک و روانکاو و منتقد هنری، دکتر مهدیه معین روانپزشک و روانکاو، دکتر حسین پاینده دانشیار نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر گوهر همایون‌پور روانکاو و محقق هنری و دکتر ارسیا تقوا روانپزشک و منتقد سینما و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در بیمارستان روزبه برگزار می‌شود.

این نشست شروع سلسله جلساتی است که جهت نقد و بررسی روانکاوانه سینمای ایران و جهان از این پس برگزار و جلسه بعدی بهار ماه سال 90 برپا می‌شود.