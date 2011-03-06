دانش آموزان زنجانی آموزش حقوقی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بشیر مقدمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح آموزش مباحث حقوقی در مدارس استان با همکاری آموزش و پرورش اجرا خواهد شد افزود: در این طرح دانش آموزان مسائل حقوقی را به مدت سه ساعت و به عنوان برنامه فوق برنامه آموزش خواهند دید.

وی ادامه داد: حضور قضات و کارشناسان کار آزموده قطعاً شرایط را برای آموزش مطلوب مباحث مطرح شده فراهم خواهد کرد.

مقدمی با اشاره به اینکه آشنایی دانش آموزان با مباحث حقوقی باعث مصون ماندن آنان از آسیب ها می شود افزود: اتفاقاتی که در برخی موارد شاهد آن هستیم، به علت نا آگاهی و بی تجربگی نوجوانان و جوانان است که در صورت ارائه آموزش های لازم به آنها، قطعاً این گونه موارد کاهش چشمگیری خواهد داشت.

وی آشنایی دانش آموزان با رشته حقوق را نیز از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: خوشبختانه استقبال خوبی از اجرای این طرح در مدارس شده است.

