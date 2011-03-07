حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه نقشه جامع علمی کشور یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است اظهار داشت: از 3 سال قبل تا امروز کار بسیار حجیمی برای تهیه نقشه جامع علمی کشور انجام شده و چندین هزار نفر از نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان کشور روی آن کار کرده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون این طرح چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته، یادآور شد: تهیه نقشه جامع علمی کشور کار جامعی است که ما را برای رسیدن به چشم انداز بیست ساله کمک می کند.

غفوری فرد گفت: البته این اقدام خیلی پیش از این باید انجام می شد و اگر سالها قبل به این نکته توجه شده بود و چنین نقشه ای تهیه می شد رشد کشور در کارهای علمی بسیار بیشت راز زمان کنونی بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه دهه چهارم انقلاب از سوی رهبر معظم دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است به نظر می رسد قبل از ورود به این دهه این نقشه تهیه می شود. البته در شرایط کنونی هم در صورتی که این طرح به خوبی عمل شود تحول بزرگی در فرآیند علمی کشور ایجاد خواهد کرد.

غفوری فرد در خصوص زیان های وارده به خاطر نبود چنین طرحی در کشور گفت: هر کاری بدون برنامه راندمان و بهره وری مناسبی نخواهد داشت. در زمینه کارهای علمی تا کنون تلاش های خوبی شده و جهش خوبی داشته ایم اما این اقدامات منسجم و منظم نبوده که امیدواریم در سایه وجود چنین طرحی همه کارهای مربوط به حوزه علمی سامان لازم برسد.