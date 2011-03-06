پالایشگاه گاز ایلام در مدار سرویس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مهدی جمشیدی دانا ظهر یکشنبه با اعلام این خبر گفت: گازی که در پالایشگاه ایلام فرآورش می شود، شامل 35 هزارPPM، سولفیدهیدروژن است و این به معنای آن است که گاز فرآورش شده در این پالایشگاه فرآورش بسیار حساسی دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه در گذشته نیز خطوط جمع آوری گاز این پالایشگاه در اثر حادثه ازبین رفته بود، امسال نیز بر اساس اعلام خطر بازرسی فنی شرکت ملی نفت جهت انجام بازدید و تستهای کارشناسی به مدت 50 روز این پالایشگاه از مدار سرویس خارج شد که این توقف تولید در خطوط سرچاهی و به درخواست شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام بازدید و بازرسی انجام شد.

جمشیدی دانا اظهار داشت: خوشبختانه پالایشگاه ایلام هم اکنون در مدار سرویس است و روزانه بالغ بر شش میلیون متر مکعب گاز را به خطوط انتقال گاز کشور تزریق می کند.

وی با بیان اینکه زمستان امسال در بیشتر روزها شاهد دمای هوای زیر صفر درجه در بیش از 25 استان کشور بوده ایم، افزود: با تلاش و همکاری پرسنل خدوم صنعت گاز کشور، خوشبختانه زمستان امسال شاهد هیچگونه قطعی یا افت فشار گاز نبوده ایم.

وی با اشاره به اینکه، پالایشگاه های گاز کشور با تمام توان تولید، طی زمستان در مدار بوده اند، بیان کرد: در سالجاری با ایجاد انشعابی از خط پنجم سراسری به پالایشگاه های فجرجم و بیدبلند، در مجموع 30 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز در این دو پالایشگاه افزوده شد و تا پایان بهمن ماه بالغ بر چهار میلیارد متر مکعب گازهای میدان گازی پارس جنوبی در پالایشگاه های فجرجم و بیدبلند پالایش شود.