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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

میرزاده در گفتگو با مهر:

هیئت موسس دانشگاه آزاد این هفته جلسه ندارد

هیئت موسس دانشگاه آزاد این هفته جلسه ندارد

دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد که این هیئت در هفته جاری به علت مشغله آیت الله هاشمی رفسنجانی جلسه‌ای ندارد.

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج جلسه 11 اسفند ماه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی درباره ترکیب هیئت‌امنای این دانشگاه گفت: در این جلسه درباره موضوعات مختلفی صحبت شد اما نتیجه خاصی درباره هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی حاصل نشد که اعلام شود.

میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه آیا در هفته جاری جلسه مجدد هیئت موسس دانشگاه آزاد برگزار می‌شود گفت: مشخص نیست اما به نظر می‌رسد با توجه به مشغله‌ای که آیت الله هاشمی رفسنجانی به واسطه برگزاری نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری دارند ظرف این چند روز پیش رو، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی جلسه ای نداشته باشد.

به گزارش مهر، نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری 17 و 18 اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1268144

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