رکورد تولید گاز در میدان مشترک با قطر شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری تعدادی از چاههای گازی در فاز 9 پارس جنوبی ضمن افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، یک رکورد جدید استخراج گاز از این میدان مشترک با قطر به ثبت رسید.

گزارشهای رسمی شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که بهمن ماه سالجاری میزان تولید گاز طبیعی در 10 سکوی دریایی میدان پارس جنوبی به حدود هفت میلیارد و 280 میلیون متر مکعب رسیده است.

بر این اساس این میزان تولید گاز روزانه بیش از 242 میلیون متر مکعب بیش از رکوردهای قبلی استضمن آنکه برای نخستین بار در مدت 9 سال آز آغاز زمان بهره برداری از فازهای پارس جنوبی تولید گاز طبیعی از این حوزه مشترک در خلیج فارس به این میزان افزایش یافته است.

در دومین ماه فصل زمستان فازهای 6، 7 و8 پارس جنوبی با تولید بیش از 2 میلیارد و 585 میلیون متر مکعب گاز طبیعی رکورد دار تولید در بهمن ماه سالجاری بوده اند همچنین میزان تولید ماهانه گاز در فاز یک این میدان مشترک به 715 میلیون متر مکعب رسیده است.

در بهمن ماه امسال حجم تولید گاز در فازهای 2، 3، 4، 5 و 9 پارس جنوبی به ترتیب به یک میلیارد و 617 میلیون متر مکعب، یک میلیارد و 864 میلیون متر مکعب و 497 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

در حال حاضر متوسط تولید روزانه گاز طبیعی در فازهای 10 گانه میدان پارس جنوبی 242 میلیون متر مکعب بوده که این رقم از شاخص تعریف شده تولید فازها پیشی گرفته است و 40 درصد گاز تولیدی کشور را تشکیل می دهد.

دی ماه سالجاری با بهره برداری از هشت حلقه چاه جدید در پارس جنوبی، تولید گاز در این میدان مشترک با ثبت رکوردی جدید به 240 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته بود.

به گزارش مهر، در حال حاضر عملیات اجرایی 17 فاز پارس جنوبی به صورت همزمان در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال انجام بوده که پیش بینی می شود بهره برداری و تولید زودهنگام گاز از چهار فاز تا سال اینده انجام شود.

برای توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی در مجموع باید بیش از 300 حلقه چاه گازی در خلیج فارس حفاری شود که با توسعه 29 فاز پارس جنوبی روزانه 300 میلیون دلار درآمد نصیب کشور می شود.



در حال حاضر ظرفیت تولید گاز طبیعی از پارس جنوبی 220 تا 240 میلیون متر مکعب بوده که با توسعه تمامی فازهای باقیمانده این میدان مشترک ظرفیت تولید گاز به حدود 700 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.



میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع مستقل گازی جهان است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سهم ایران از ذخیره گاز این میدان مشترک حدود 14 تریلیون متر مکعب بوده است که این میزان حدود 50 درصد کل ذخایر گاز ایران و 8 درصد ذخایر گاز دنیا را شامل می شود.

این میدان بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور به شمار می رود. مساحت پارس جنوبی9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.