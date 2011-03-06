  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

روسای هفت هیئت ورزش دانشگاهی انتخاب شدند

ساری - خبرگزاری مهر: اولین انتخابات روسای هیئت ‌های ورزش‌های دانشگاهی در هفت استان مازندران، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، لرستان، ایلام و همدان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دوره انتخابات هیئت ‌های ورزشی دانشگاهی درمازندران حسین مکارمی از دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد.

در استان خراسان جنوبی دکتر سعید ایل‌بیگی از دانشگاه بیرجند، در استان چهارمحال و بختیاری دکتر محمد فرامرزی از دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شدند.

در استان هرمزگان، محمد بیات ترک از دانشگاه هرمزگان به عنوان رئیس انتخاب انتخاب شد.

در پایان انتخابات استان‌های لرستان و ایلام به ترتیب علی حسینی‌نژاد از دانشگاه لرستان و نبی شمسائی از دانشگاه ایلام به عنوان رئیس هیئت ورزشی استان انتخاب شدند.

 در استان همدان، دکتر مهردادعنبریان از دانشگاه بوعلی سینا همدان به عنوان اولین رئیس هیئت ورزشی استان انتخاب شد.

کد مطلب 1268148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها