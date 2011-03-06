روسای هفت هیئت ورزش دانشگاهی انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دوره انتخابات هیئت ‌های ورزشی دانشگاهی درمازندران حسین مکارمی از دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد.

در استان خراسان جنوبی دکتر سعید ایل‌بیگی از دانشگاه بیرجند، در استان چهارمحال و بختیاری دکتر محمد فرامرزی از دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شدند.

در استان هرمزگان، محمد بیات ترک از دانشگاه هرمزگان به عنوان رئیس انتخاب انتخاب شد.

در پایان انتخابات استان‌های لرستان و ایلام به ترتیب علی حسینی‌نژاد از دانشگاه لرستان و نبی شمسائی از دانشگاه ایلام به عنوان رئیس هیئت ورزشی استان انتخاب شدند.

در استان همدان، دکتر مهردادعنبریان از دانشگاه بوعلی سینا همدان به عنوان اولین رئیس هیئت ورزشی استان انتخاب شد.