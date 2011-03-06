لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به رونمایی از نقشه جامع کشور در 17 اسفند اظهار داشت: مقام معظم رهبری نسبت به تهیه چنین نقشه ای تاکید کردند و همه تلاش ها برای تحقق آن در چند سال اخیر به کار گرفته شد.

وی گفت: این نقشه چشم انداز آینده ما در حوزه علم را مشخص می کند و به ما نشان می دهد که برای رسیدن به افق بیست ساله چشم انداز با چه برنامه ای و به چه نحوی وحتی از کدام مسیر باید حرکت کنیم تا به نتایج مد نظر خود برسیم.

افتخاری با بیان اینکه وجود چنین نقشه ای برای حوزه علمی در کشور بسیار ارزشمند و تاثیرگذار است، گفت: در نبود چنین نقشه ای زیان های بسیاری به کشور وارد شد. همانگونه که در شرایط فعلی تعداد قابل توجهی دانشجوی فارغ التحصیل داریم که بیکارند و بسیاری از تحصیلکردگان ما در رشته هایی درس خوانده اند که مورد نیاز کشور نیست از سوی دیگر نیازمندی هایی داریم که نسبت به آن تامین نیرو نکرده ایم.

وی ابراز امیدواری کرد: نقشه جامع علمی کشور برای صندلی های خالی علمی ما برنامه ریزی کند.

افتخاری گفت: ما در دانشگاه ها رشته هایی را تدریس می کنیم که کم کم باید این رشته ها کنار گذاشته شود و جای آن رشته های مورد نیاز جامعه گنجانده شود شاید در مقطعی به رشته هایی نیاز داشتیم اما نیاز ما در شرایط فعلی تامین شده و امروز باید به طرف رشته های دیگری برویم که در دنیا هم کارآیی دارند.

سخنگوی فراکسیون زنان خاطر نشان کرد: نقشه جامع علمی کشور راه علمی را از ابتدا تا انتها مشخص می کند در این نقشه دانش آموز به نحوی تربیت می شود که به اهداف مد نظر در چشم انداز بیست ساله برسد. در این طرح همچنین نحوه جذب و بازنشستگی اساتید و سرفصل دروس باید مورد توجه قرار گیرد.