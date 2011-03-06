کشفیات کیف قاپی در زنجان 93 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مراد جعفر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با تلاش مامورین انتظامی در سطح استان در 11ماهه اول امسال 91 درصد کیف قاپی های به وقوع پیوسته کشف شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 93درصد رشد یافته است.



وی بااشاره به فرارسیدن روزهای پایانی سال و افزایش تردد شهروندان در اماکن شلوغ برای خرید، از مردم خواست تا حد امکان به جای استفاده از پول نقد از چک پولهای تضمینی رمزدار و مسافراتی استفاده کنند و هنگام عبور از عرض خیابانها کیف خود را محکم گرفته و مواظب موتور سواران و سایر وسایط نقلیه عبوری از کنار خود باشند.



سرهنگ جعفری افزود: سارقان کیف قاپ معمولا در اطراف بانکها، دفترخانه ها، بنگاه ها و مراکز خرید عمده اقدام به کیف قاپی می کنند.



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود : در پی وقوع چند فقره کیف قاپی ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده موفق شدند چهار کیف قاپ حرفه ای را شناسایی و دستگیر کنند که متهمان در باجویی به چهارفقره کیف قاپی اعتراف کردند.



سرهنگ جعفری همچنین از شناسایی و دستگیری یک کیف قاپ خانم خبرداد و گفت: این سارق کیف قاپ در حین دستگیری در خیابان سعدی وسط پیشنها رشوه بیش از 12میلیون ریال به افسر تجسس داد که مامور پلیس با رد این پیشنهاد این سارق را برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار داد.

