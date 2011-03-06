مایکل بی فیلم خود را مزخرف خواند

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر مایکل بی به دلیل آنچه ضعف مفرط فیلمنامه و فیلمنامه‌نویسان خواند، فیلم "ترنسفورمرز: انتقام شکست‌خوردگان" را اثری مظلقا بی‌ارزش تلقی کرد.



بی در گفتگویی با مجله امپایر گفت: این فاجعه‌ای است که فیلمی را کارگردانی کنیم که فیلمنامه‌اش در ظرف تنها سه هفته نوشته شده باشد. گاهی اوقات آدم اشتباه می‌کند و فیلمی می‌سازد که همه منتقدین متفق‌القول آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند.



بی در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری فیلمنامه گفت: بزرگ‌ترین مشکل این بود که قسمت دوم فیلم وارد فضاهایی اسرار آمیز شد. وقتی فیلمنامه را خواندم دانستم که فیلمی مزخرف از آن بیرون می‌آید. نویسندگان فیلمنامه خیلی با عجله متن را آماده کرده بودند. من زمانی با ساخت فیلم موافقت کردم که تنها طرح اولیه‌ای در 14 صفحه از قصه را در اختیار داشتم و این بدترین راه ممکن برای فیلمسازی است.

این نخستین بار نیست که مایکل بی‌نویسندگان فیلمنامه‌های خود را متهم می‌کند. او در ماه ژوئیه سال گذشته هم نویسندگان فیلمنامه "ترنسفورمرز: انتقام شکست‌خوردگان" را به ضعف مفرط در کارشان متهم کرده بود.



شیا لابوف بازیگر آمریکایی که در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته بود نیز سال گذشته در حاشیه جشنواره کن از کیفیت این فیلم ابراز نارضایتی کرده بود.