23 شکارچی متخلف در مازندران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن صادق نژاد ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: از این شکارچیان 21 قبضه انواع سلاح شکاری مجاز و دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی افزود: شکارچیان متخلف در شکارگاه ممنوعه منطقه سرخرود از توابع شهرستان محمود آباد که از مناطق حفاظت شده بوده درحین شکار توسط ماموران اداره حفاظت محیط زیست آمل شناسایی و دستگیر شدند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل و محمود آباد تصریح کرد: از شکارچیان متخلف تعدادی مرغابی، توکا و لاشه های چند پرنده دیگر پس از شکار، کشف و ضبط شد.



صادق نژاد اضافه کرد: متخلفان با تشکیل پرونده های تنظیمی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل و محمودآباد تصریح کرد: براساس مصوبه ابلاغی از سوی ستاد آنفولانزای مرغی کشور، شکارهرنوع پرنده حتی در روزهای مجاز تعیین شده از20 روزگذشته تاکنون لغوشده است.

صادق نژاد ادامه داد: دراین خصوص به شکارچیان اطلاع رسانی شده که حتی در روزهای تعیین شده حق شکار ندارند و در صورت مشاهه آن توسط ماموران اداره حافظت از محیط زیست شناسایی و دستگیر خواهند شد.