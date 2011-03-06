به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی از اصلاح دستورالعمل ضوابط انتخاب اعضاء و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل خبر داد.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: این وزارتخانه در راستای اجرای استراتژی های جدید خود برای دستیابی به تعامل و انعطاف پذیری روابط کارگری و کارفرمایی، ثبات و تقویت بازار کار، سرمایه و امور سرمایه گذاری، پایداری بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری و ایجاد رضایت مندی؛ نسبت به اصلاح دستورالعمل ضوابط انتخاب اعضاء و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل اقدام کرد.

نظری جلالی تصریح کرد: نظام طبقه بندی مشاغل وزارت متبوع برای اولین بار در سال 62 تهیه و مبنای اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول قانون کار قرار گرفت، از همان زمان اجرای اولیه نظام طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، به منظور اینکه هم کارفرما و هم کارگران بتوانند در مراحل تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دخالت و نظارت داشته باشند، مقرر شد کمیته ای تحت عنوان کمیته طبقه بندی مشاغل متشکل از 2 نفر نمایندگان کارفرما، 2 نفر نمایندگان کارگران و 1 نفر نماینده سرپرستاران تشکیل شود.

وی بیان داشت: با اجرای قانون کار از اسفند ماه سال 1369 و با توجه به ماده 49 آن، کمیته های طبقه بندی مشاغل اعتبار بیشتری یافته است. در سال 71 به منظور تعیین دقیق نحوه انتخاب و حدود وظایف کمیته ای مذکور دستورالعملی تحت عنوان (ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل) تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.

این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: با توجه به تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در 19 سال گذشته و براساس برنامه های راهبردی فوق العاده و مبتنی بر منشور کاری وزارت کار و با نظر خواهی از صاحب نظران ذی ربط؛ نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام شد.

نظری جلالی گفت: این اصلاح با هدف کاهش ابهامات و شفاف سازی در خصوص وظایف محوله به اعضای کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل، تقویت کمیته های مشاغل در کارگاه ها، رسیدگی به اعتراضات کارگران در مراحل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط کمیته ها و در نتیجه کاهش اختلافات بین کارگران و کارفرمایان، ارتقای کمی وکیفی، طرح های طبقه بندی مشاغل از طریق تقویت کمیته های مذکور و افزایش قابلیت اجرای طرح ها تدوین و تصویب شد.