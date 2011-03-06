آثار هنرمندان زنجانی برای نمایش در جشن تصویر سال ایران برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آثار هنرمندان عکس زنجانی برای نمایش در هشتمین جشن تصویر سال که از سوی خانه هنرمندان کشور برگزار می شود به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

هشتمین جشن تصویر سال در بخش های فیلم، عکس، گرافیک و کاریکاتور از هفتم تا بیستم اسفندماه سال جاری با نمایش آثار برگزیده در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.



در بخش عکس هشتمین جشن تصویر سال که شامل عکسهای خلاقه، خبری، هنر و هنرمندان و مستند اجتماعی آثار حمیدرضا بازرگانی و سالار نیرهدی از زنجان جهت حضور در جشن تصویر سال و نمایش در خانه هنرمندان برگزیده شد.



در هشتمین جشن عکس سالانه کشور که همه ساله در اسفندماه برگزار می شود بیش از دو هزار نفر هنرمند از سراسر کشور شرکت کرده اند.



اختتامیه هشتمین جشنواره تصویر سال 20 اسفند ماه با حضور عکاسان در خانه هنرمندان کشور برگزار می شود.

