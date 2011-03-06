خانه های خشت و گلی فاریاب تخریب شدند / مردم نگران تکرار زمین لرزه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه 5.1 ریشتری جنوب کرمان که دقایق ابتدایی صبح یکشنبه روی داده است بنا به اعلام فرماندار کهنوج خسارت جانی در برنداشته است اما بروز این زمین لرزه موجب تخریب برخی منازل مسکونی خشت و گلی در این شهرستان تازه تاسیس شده است.

فرماندار کهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان به میزان خسارات مالی این زمین لرزه اشاره نکرد و خسارات را بسیار جزئی اعلام کرد.

عباس اطمینانی با گذشت بیش از 12 ساعت از بروز زمین لرزه میزان خسارات را به ارزیابی نهایی موکول کرد.

اما آنچه مسلم است به دلیل بروز بارانهای شدید طی روزهای گذشته و خیس خوردگی خانه های خشت و گلی شهرستان تازه تاسیس فاریاب تعدادی از منازل مسکونی دچار ترک خوردگی شده اند و طبق گفته شهروندان فاریابی برخی از این منازل قابل سکونت نیستند.

مردم خواستار کمک رسانی هستند

در برخی مناطق نیز مردم خواستار توزیع چادر هستند و از حضور در خانه های ترک خورده و از ترس بروز زمین لرزه خودداری می کنند.

بسیاری از مردم منطقه شب گذشته از ترس بروز زمین لرزه مجدد و پس لرزه های قوی از حضور در مکانهای غیر مقاوم خودداری می کنند.

تعداد خانه های خسارت دیده و میزان تخریب مشخص نیست

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بارندگیهای روزهای اخیر مهمترین دلیل بروز خسارت در زمین لرزه فاریاب است.

کاووس محمودی ادامه داد: از ساعات اولیه بروز زمین لرزه اکیپهای امدادی از شهرستان کهنوج به منطقه اعزام شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارت جانی گزارش نشده است اما خسارت به منازل مسکونی و تجاری وارد شده است.

وی میزان خسارات را اعلام نکرد و گفت: گروههای ارزیاب همچنان در منطقه در حال بررسی وضعیت موجود هستند.

وی در خصوص درخواست مردم فاریاب برای اسکان موقت گفت: منازلی که قابل سکونت نباشند اسکان موقت خواهند یافت.

30 زمین لرزه در سال جاری در فاریاب رخ داده است

وی افزود: از ابتدای سال جاری بیش از 30 زمین لرزه در فاریاب روی داده است درحالیکه طی سالهای گذشته این گسل کمتر فعال بوده است.

محمودی اضافه کرد: برخی از مردم همچنان از ترس تکرار زمین لرزه در منازل مسکونی ترک خورده حضور نمی یاند.

وی با اشاره به عدم وجود پایگاه هلال احمر در فاریاب گفت: سعی کرده ایم با آموزشهای مردمی و تشکیل گروههای داوطلب این خلاء را جبران کنیم.

کارشناسان دلیل کاهش خسارات در زمین لرزه شدید فاریاب را مقاوم سازیهای انجام شده در این منطقه می دانند.