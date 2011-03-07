حسین انواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری جشن نیکوکاری در 19 اسفند درباره برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در این زمینه گفت: جشن ملی نیکوکاری همه ساله در آستانه عید نوروز و با هدف فرهنگسازی در حوزه احسان و نیکوکاری و با کمک وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و بسیج مستضعفین برگزار می‌شود و امسال هم این جشن در 100 هزار پایگاه در سراسر کشور برپا خواهد شد.

وی افزود: آنچه ما بر آن اصرار داریم، حضور مردم و نمایش این جشن است و قصد این است که فرزندان در خانواده‌ها با این کار و ترویج سنت‌های حسنه اسلامی آشنا شوند؛ خودِ این حضور برای افراد فقیر دلگرم‌کننده است و در عین حال هدایای آنها اعم از هدایای کالایی، مقامی یا خدمتی ارزشمند است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره پیش‌بینی‌اش از میزان مشارکت مردم در جشن نیکوکاری امسال گفت: ما هر سال شاهد افزایش حضور مردم بوده‌ایم و امسال هم پیش‌بینی می‌کنیم مردم بیش از سال گذشته مشارکت کنند. با اینکه در سال گذشته با مشکلات اقتصادی در داخل کشور مواجه بودیم، مشارکت مردم در جشن نیکوکاری رشد بسیار خوبی داشت.

انواری ادامه داد: امسال هم پیش‌بینی می‌کنیم 20 تا 30 درصد افزایش مشارکت مردم را داشته باشیم و با توجه به مشارکت 13 میلیارد تومانی مردم در سال گذشته پیش‌بینی می‌کنیم امسال مردم 15 میلیارد تومان در جشن نیکوکاری مشارکت داشته باشند.

وی همچنین تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را در مشارکت مردم در جشن نیکوکاری 19 اسفند امسال "مثبت و صعودی" ارزیابی کرد و گفت: مردم وضعشان خوب شده است و قطعاً مشارکت در جشن نیکوکاری بیشتر می‌شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در همین حال درباره نحوه هزینه این مبالغ تاکید کرد: این هدایا صرفاً برای مددجوها هزینه می‌شود و ردیف‌های مشخصی دارد و صرف معیشت، درمان، آموزش و تحصیل فرزندان، مهارت‌آموزی زنان سرپرست خانوار و مسکن آنها خواهد شد.

انواری گفت: حساب‌های امداد کاملاً مشخص و روشن است؛ ما بعضاً با هدایایی روبروییم که قید خاص دارد. صدقات عام است ولی بعضی هدایای مردم خاص است. مثلاً یک نفر می‌گوید باید این مبلغ را در این مورد خاص هزینه کنید. مردم اگر برای افغانستان پول بدهند، ما نمی‌توانیم آن رابرای پاکستان هزینه کنیم و همه اینها حساب و کتاب دارد.