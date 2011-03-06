سابقه اشتباه در داوران کشتی ایران بسیار کم بوده است

کوچکور کولماتوف در حاشیه پیکارهای سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که از روز شنبه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان شهر مقدس قم با حضورکشتی‌گیران داخلی و خارجی در سه وزن 55، 66 و 96 کیلوگرم آغاز شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: به طور کلی ورزش کشتی در ایران محبوبیت ویژه‌ای دارد و از جایگاه خوبی برخوردار است که در کنار این امر از کشتی گیران خوبی نیز برخوردار است.



وی با اشاره به اینکه حدود بیست سال است که در ورزش کشتی را داوری می‌کند در خصوص قضاوت داوران ایرانی در پیکارهای مختلف کشتی در جهان و سطح بین المللی اضافه کرد: همیشه داوران ایرانی در تمام مسابقات خودشان را خوب نشان داده‌اند و نسبت به داوران دیگر کشور‌ها اشتباهات بسیار کمی داشته‌اند و بنده در دوران جوانی خود چیزهای بسیاری از داوران ایرانی آموخته‌ام.



کولماتوف ادامه داد: درطول 20 سال داوری خود، سابقه اشتباه در داوران ایرانی بسیار کم دیده‌ام و به عنوان مثال می‌توانید همین پیکارهای مسابقات جام یادگار امام را مشاهده کنید که تا کنون اشتباهات داوری بسیار کم بوده است.



اتحاد و دوستی بین داوران ایرانی وجود دارد



نماینده قرقیزستانی فیلا در جام یادگار امام(ره) بیان داشت: اتحاد و دوستی خوبی بین داوران ایرانی وجود دارد و داوران ایرانی با دوستی و رفاقت مسائل و مشکلاتشان را حل می‌کنند.



وی در ادامه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص توانمندی ایران در برگزاری مسابقات بین المللی کشتی و همچنین توانمندی داوران ایرانی در قضاوت در مقایسه با داوران کشورهای دیگر اظهار داشت: ایران همیشه در سطح جهان یکی از بهترین برگزارکننده‌های مسابقات کشتی بوده است و به همین دلیل است که برای داوران بین المللی کشتی ایران شرایط خوبی را به وجود آورده و کشور ایران از همه لحاظ چه لحاظ برگزاری سطح مسابقات و چه لحاظ پذیرایی در سطح یک بوده است.