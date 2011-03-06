به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بختیاری در نشست مطبوعاتی زیان انباشته رجا تا پایان سال مالی 1388 را 115 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در پایان سال1387 زیان انباشته رجا 108 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1388 به 115 میلیارد تومان رسید.

بختیاری درباره این میزان زیان انباشته رجا تصریح کرد: دولت علاقمند است که بلیت را با نرخ مناسب و ارزان به مردم ارایه کند و این موضوع موجب تفاوت در قیمت بلیت و قیمت خدمات ارایه شده می‌شود.

وی به سپرده شدن رجا به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با توجه به واگذار شدن رجا به بخش خصوصی، امیدواریم مسایل و مشکلات در سالهای آتی کاهش یابد.

بختیاری در خصوص واگذاری رجا به تامین اجتماعی اعلام کرد: در حال حاضر رقم واگذاری در مراحل نهایی مبادله بین راه آهن و سازمان تامین اجتماعی از طریق سازمان خصوصی سازی است.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا به عملکرد 11 ماهه این شرکت اشاره و اعلام کرد: در طول 11 ماه سال 89 بیش از 26 میلیون و 300 هزار نفر از قطار برای مسافرت‌های خود استفاده کردند، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه در سال گذشته در حدود 25 میلیون و 400 هزار نفر بود.

بختیاری در ادامه با اعلام اینکه در طول پیک سفرهای نوروزی قیمت بلیت قطار افزایش نخواهد یافت، در خصوص افزایش نرخ در طول سال 90 تصریح کرد: افزایش قیمت در نرخ بلیت قطار مانند هر سال خواهد بود و این موضوع در صورتی تغییر خواهد کرد که دولت سیاست‌های جدیدی را برای اجرا به این شرکت ابلاغ کند.

وی در خصوص فعالیتهای نوروزی شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: ‌پیش بینی می‌شود در نوروز سال 90 که از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز خواهد شد و به مدت 20 ادامه می‌یابد، بیش از دو میلیون نفر از قطار برای سفرهای نوروزی خود استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا با بیان اینکه تعداد مسافران نوروزی راه آهن در سال 89 بیش از یک میلیون و 999 هزار نفر بود، گفت: مسافران نوروزی راه‌آهن در طول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 88 در حدود 6 درصد افزایش خواهند داشت.

بختیاری در ادامه با اشاره به یک میلیون و 905 هزار صندلی ایجادی در نوروز سال 89 اعلام کرد: برای نوروز سال جاری یک میلیون و 968 هزار صندلی ایجاد شده است که افزایشی 3 درصدی را نسبت به نوروز سال 89 نشان می دهد.

وی در خصوص تعداد واگن‌های موجود در حمل و نقل ریلی مسافری در طول نوروز اعلام کرد: تعداد یک هزار و 594 واگن در طول ایام نوروز به مسافران نوروزی خدمات ارایه خواهند کرد که این تعداد در مقایسه با یک هزار و 562 واگن موجود در نوروز سال 89 افزایشی دو درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: همچنین میزان تاخیر میانگین در مبداء قطارهای نوروزی سال 89، 41/38 ثانیه بوده است که پیش بینی می‌شود این میزان در نوروز سال 90 به 22 درصد کاهش یابد.