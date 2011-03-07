محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به قرار داشتن در آستانه رونمایی از نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: ما در سند چشم انداز بیست ساله اهداف علمی را در افق 1404 ترسیم کردیم. رسیدن به این سند بدون داشتن نقشه های پیوسته از جمله نقشه جامع علمی کشور محقق نخواهد شد.

وی گفت: این نقشه به ما نشان می دهد در چه سطحی هستیم، چه اهدافی داریم و قرار است به کجا برسیم.

نماینده خمینی شهر یادآور شد: آیا افزایش مقالات در ASA واقعا مطلوب است. آیا دلمان را خوش کنیم که چند مقاله در آنجا داده ایم. ما که می دانیم این مقالات چگونه تصویب می شود و چگونه کپی برداری می شود.

وی ادامه داد: کار ما این است که در دانشگاه ها کارهای تخصصی و علمی انجام دهیم و دانشجویان ما در رشته های تحصیلات تکمیلی متناسب با اهداف و فرآیندهایی که داریم پذیرش شوند.

ابطحی ادامه داد: ما دلمان خوش است که مثلا در دانشگاه صنعتی اصفهان 2 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و 600 دانشجوی دکترا داریم. همین آقایان بعد از فارغ التحصیلی به دفتر من مراجعه می کنند و می گویند کار نداریم.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس تصریح کرد: تهیه نقشه جامع علمی کشور بسیار ضروری بود و اقدام برای آن قدم مثبتی است که امیدوارم این نقشه چون سایر نقشه ها در کمدها گرد نخورد و مسئولان نسبت به عملیاتی و اجرایی کردن آن قدم های جامعی بردارند.

وی تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از این پس متناسب با این نقشه تصمیم گیری کنند. همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دولت نیز باید طبق آن طرح های خود را ارائه کنند.

ابطحی گفت: کارشناسان زیادی در تهیه این موضوع در تهیه این طرح به کار گرفته شده است که امیدواریم با عملیاتی شدن آن به اهدافی که زیبنده آن است برسیم.