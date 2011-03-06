به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی یادواره دهه مبارک فجر جام یادگار امام (ره) با حضور تیم‌هایی از روسیه، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، گرجستان و کشتی‌گیران کشورمان در سالن شهید حیدریان قم در حال برگزاری است.

در پایان مبارزات صبح امروز یکشنبه نفرات برتر اوزان چهارگانه دوم مشخص شدند که براین اساس کشتی گیرانی از ایران، آذربایجان، ترکیه و روسیه جواز حضور در دیدار نهایی این چهار وزن را بدست آوردند.

در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی از ایران و "کامران ممدوف" از آذربایجان جواز حضور در دیدار نهایی را بدست آوردند. پاپی برای حضور در دیدار نهایی حسن خدابنده لو و جاسم امیری از ایران و دو کشتی گیر از ارمنستان به نام‌های "آرتاک هاروتونیان" و "وارهام خاچاطوریان " را شکست داد و ممدوف نیز با شکست ابوذر نورزاده و امیر سوری از ایران و "ویاچسلاو ژاسته" از روسیه فینالیست شد.

"امره کوش" از ترکیه و محسن قاسمی از ایران نفرات برتر وزن 74 کیلوگرم بودند. کوش ترک با از پیش رو برداشتن سه کشتی گیر از کشورمان به نام‌های بابک محبی، یدالله عرب جعفری و محسن قاسمی فینالیست شد و برای دستیابی به مدال طلای مسابقات کشتی جام یادگار امام (ره) باید با محسن قاسمی دیدار کند که تا پیش از حضور در دیدار نهایی "تمیرلان تاریوف" و "کاناتبیک بیگالیف" از قرقیزستان و مسعود رشیدیان از ایران را شکست داده است.

در وزن 84 کیلوگرم " زائور گاراژایف" از روسیه و داود اخباری از ایران فینالیست شدند. گاراژایف برای صعود به دیدار نهایی این وزن موفق به شکست "آزات بیشی بیکوف" از قرقیزستان و داود عابدین‌زاده از ایران شد و اخباری نیز با برتری مقابل ایمان بهرام سری، مجتبی کریم فر و میلاد مجیدی از ایران به دیدار نهایی راه یافت.

امیر قاسمی از ایران و "امین اوزترک" از ترکیه فینالیست‌های وزن 120 کیلوگرم هستند. قاسمی با پیروزی مقابل پارسا نظری از ایران و "اسماعیل گوزل" از ترکیه و "امین اوزترک" از ترکیه با غلبه بر اسماعیل نظری از ایران، "زوراب لبانیدزه" از روسیه و عباس نوری از ایران فینالیست شدند.

- بدین ترتیب عصر امروز و برای کسب عنوان نخست چهار وزن دوم مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) نفرات زیر به مصاف یکدیگر می‌روند.

60 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی (ایران) - کامران ممدوف (آذربایجان)

74 کیلوگرم: امره کوش (ترکیه) - محسن قاسمی (ایران)

84 کیلوگرم: زائور گاراژایف (روسیه) - داود اخباری (ایران)

120 کیلوگرم: امیر قاسمی (ایران) - امین اوزترک (ترکیه)