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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حضور 30 هزار ایرانی در کربلا و نجف در لحظه تحویل سال نو

حضور 30 هزار ایرانی در کربلا و نجف در لحظه تحویل سال نو

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ظرفیت اعزام مسافران به عتبات عالیات در ایام عید 10 درصد افزایش می باید گفت: پیش بینی می شود لحظه تحویل سال نو بیش از 30 هزار زائر ایرانی در حرمین شریفین، کربلا و نجف حضور داشته باشند.

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون روزانه 106 اتوبوس با ظرفیت چهار هزار و 240 مسافر از ایران به سمت کربلا و نجف اعزام می شوند گفت: در ایام تحویل سال نو این ظرفیت 10 درصد افزایش یافته و به اعزام روزانه 117 اتوبوس می رسد.

وی از افزایش ظرفیت صندلی هواپیما در پرواز ایران - عراق در سال آینده خبر داد و افزود: هم اکنون تنها 900 صندلی در هفته به زائران کربلا اختصاص دارد که امیدواریم با توافقنامه های انجام شده میان هواپیمایی ایران و عراق این ظرفیت دو برابر شود.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه وضعیت برخی از هتلهای موجود در کربلا و نجف مناسب نیست گفت: در صورت ساخت هر هتل جدید زائران به هتلهای جدید منتقل می شوند.

کد مطلب 1268171

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