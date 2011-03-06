کنوانسیون جهانی تالابها در رامسر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان رامسر از امروز میزبان رویداد مهم بین المللی تحت عنوان مجمع جهانی تالابها برای آینده است.

این مراسم با حضور نمایندگان 160 کشور جهان و به مناسبت چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر با عنوان "مجمع جهانی تالابها برای آینده"در رامسر مازندران گشایش یافت.



جمع کثیری از مسئولان ارشد کشوری، زیست محیطی و استانی و نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضاییه در این کنوانسیون جهانی در هتل رامسر گردهم آمدند.

چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر به عنوان بزرگترین رویداد زیست‌ محیطی کشور از امروز(شنبه) با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به کار می کند.

چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر با حضور نمایندگان 45 کشور دنیا و با حضور 20 وزیر محیط زیست در تهران افتتاح می شود.



دوم فوریه 1971 میلادی هشت کشور جهان در شهر رامسر معاهده ای را امضا کردند که بر اساس آن برای مدیریت صحیح تر تالابها چاره اندیشی شد.



پس از گذشت 40 سال هنوز این کنوانسیون علی‌رغم نقش تعیین کننده آن در زمینه تغییرات آب و هوایی و زیست‌محیطی جنبه الزام‌آور برای کشورها پیدا نکرده است موضوعی که ایران تلاش می‌کند در جشن چهلمین سالگرد امضای این کنوانسیون، نظر جامعه جهانی را به آن جلب کند.



ساختمان اصلی کنوانسیون رامسر با حضور مسئولان کشوری و استانی در این شهرستان افتتاح می شود.