مسئولان برای دستگیری عوامل حادثه تروریستی در سنندج تلاش کنند

ماموستا مجتهدی در حاشیه مراسم تشییع پیکر چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان به خبرنگار مهر در سنندج، گفت: مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی استان کردستان از تمامی توان خود در راستای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت تروریستی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: دشمنان نظام اسلامی و عوامل ضد انقلاب می خواهند با این گونه اقدامات تفرقه و اختلاف را در استان کردستان ایجاد کنند که بدون شک با توجه به بصیرت و آگاهی مردم به این دسیسه و توطئه خود نمی رسند و مطمئن باشند که مردم کردستان همانند گذشته با عزمی راسخ از آرمان های نظام اسلامی دفاع خواهند کرد.

امام جمعه سنندج افزود: دشمنان عزت و سربلندی استان کردستان را نمی خواهند و از پیشرفت این استان واهمه دارند به همین دلیل لازم است که مسئولان و مدیران هوشیاری کامل را در راستای دفع فتنه های مختلف برای انجام اعمال و جنایت های تروریستی در کردستان را داشته باشند و از بروز حوادثی این چنین جلوگیری کنند.

ماموستا مجتهدی این اقدام ضد بشری در سنندج و شهادت چهار محیط بان را که وظیفه و رسالت اصلی آنها حفاظت از نعمت های خدادادی و گونه های طبیعی و محیط زیست است، لکه ننگی بر پیشانی استکبار جهانی و افراد فریب خورده و وابسته به آن دانست و خاطرنشان کرد: مردم شهر سنندج با حضور امروز خود در این مراسم بار دیگر ثابت کردند که این حوادث و جنایت های ضد بشری خدشه ای در وفاداری آنها به نظام اسلامی ایجاد نخواهد کرد.

وی در پایان بار دیگر ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی و شهادت چهار مامور محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان بیان داشت: من به نوبه خود و به نمایندگی از روحانیون استان کردستان این حادثه را به مردم استان، پرسنل زحمت کش محیط زیست به ویژه خانواده های دغدار این چهار عزیز تسلیت عرض می کنم.

روز جمعه و در جریان اقدامی مسلحانه چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در نزدیکی شهر سنندج مورد حمله قرار گرفته و هر چهار نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .