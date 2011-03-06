قضات به گونه ای عمل کنند که مردم دستگاه قضا را پناهگاه خود بدانند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حیدر بحرانی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم یکصد و یکمین سالگرد تاسیس کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: میانجی گیری، صلح امانت و پیشگیری از وظایف مهم قضات و وکلا است و امیدواریم در نتیجه تعامل و همکاری بیشتر کانون وکلا با قوه قضائیه در اجرای هرچه بهتر این اصول گام برداریم .

وی با بیان اینکه استان بوشهر استانی استراتژیک بوده و قوه قضائیه باید نگاه ویژه‌ای به سازمان قضایی استان داشته باشد، اظهارداشت: وجود صنایع نفت و گاز، شیلات، پارس‌های شمالی و جنوبی، 100 هزار هکتار اراضی مستعد نفتی، پایانه نفتی خارک، نیروگاه اتمی و برخورداری از 650 کیلومتر مرز آبی موجب شده تا استان بوشهر به عنوان یک استان مهم و استراتژیک برای کشور محسوب شود .

رئیس دادگستری استان بوشهر در ارتباط با وضعیت قضایی استان با بیان اینکه تعداد شعبات فعال دادسراهای استان 26 شعبه است، گفت: استان بوشهر دارای 15 حوزه قضایی، شش دادگاه، 9 دادگستری، 187 پست مصوب قضایی که 80 پست آن بلاتصدی است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وظیفه وکلا یادآوری حق و حقوق مردم است تا در جهت برپایی عدالت اجتماعی گام برداریم .

غلامعلی میگلی نژاد با بیان اینکه استقلال وکلا موجب بی طرفی در دادرسی می شود، گفت: استقلال کانونهای وکلا موجب تقویت رعایت بیطرفی در رسیدگی قضایی خصوصا در امور جزایی خواهد شد.