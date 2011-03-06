100 میلیارد تومان زکات جمع آوری خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین نبی لو بعد ازظهر یکشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر با بیان اینکه بیشترین زکات در بخش گندم جو و خرما پرداخت شده است، اظهار داشت: پارسال 67 میلیارد تومان زکات دریافت کردیم که 48 میلیارد تومان صرف ساخت سه هزار و 285 طرح عمرانی و 18 میلیارد تومان هم در اختیار فقرا قرار گرفت .

وی با بیان اینکه استان بوشهر جزو 10 استان برتر کشور در بخش جمع آوری زکات است، اظهار داشت: مردم این استان در سال گذشته 530 میلیون تومان زکات پرداخت کرده اند که پیش بینی ها تا پایان امسال یک میلیارد تومان است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز با بیان اینکه پرداخت زکات جامعه را از بسیاری بحرانها و مشکلات مصون نگه می دارد، گفت: پرداخت زکات رحمت و برکات فراوانی از درگاه خداوند متعال به دنبال دارد .

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بر فرهنگ سازی پرداخت زکات در جامعه تاکید کرد و افزود: باید چشم انداز پرداخت زکات مشخص شود تا معلوم باشد که زکات در چه بخش هایی هزینه می شود.