پرداخت زکات انسان را در دنیا و آخرت رستگار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در آیین قدردانی از فعالان عرصه پرداخت زکات با تشریح فواید و آثار زکات افزود: زکات یک موهبت الهی است که انسان را به خداوند نزدیک و زمینه معراج وی را فراهم می کند .

وی اضافه کرد: سابقه پرداخت زکات دراستان همزمان با ورود اسلام به ایران است و مردم بوشهر نماد فرهنگ پرداخت زکات هستند .

استاندار بوشهر هم بااشاره به اینکه استان بوشهر در پرداخت زکات بسیار فعال است، گفت: این نشان از دین باوری و اعتقاد قلبی مردم به مسائل دینی است .

محمد حسین جهانبخش با ارزنده دانستن خدمت در کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: 38 میلیارد تومان رهاورد سفر سوم هیئت دولت برای کمیته امدادامام خمینی (رخه) است .

دبیر ستاد احیای زکات کشور نیز گفت: استان بوشهر در پرداخت زکات جزو 10 استان برتر کشور است .

حسین نبی لو اضافه کرد: تلاش فعالان عرصه زکات ستودنی است و شایسته است این فرهنگ در کشور گسترش پیدا کند .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز گفت: بیش از 70 درصد درآمدهای زکات در بخش عمرانی و 30 درصد در حوزه حمایتی و معیشتی هزینه می شود .

فرید آقای محبی اضافه کرد: امسال 55 طرح عمرانی داریم که تا سه ماه دوم سال 90 به بهره برداری می رسند .