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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

آیت الله صفایی بوشهری:

پرداخت زکات انسان را در دنیا و آخرت رستگار می کند

پرداخت زکات انسان را در دنیا و آخرت رستگار می کند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه بوشهر گفت: پرداخت زکات انسان را در دنیا و آخرت رستگار می کند و از همه مسائل و مشکلات مصون نگه می دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در آیین قدردانی از فعالان عرصه پرداخت زکات با تشریح فواید و آثار زکات افزود: زکات یک موهبت الهی است که انسان را به خداوند نزدیک و زمینه معراج وی را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: سابقه پرداخت زکات دراستان همزمان با ورود اسلام به ایران است و مردم بوشهر نماد فرهنگ پرداخت زکات هستند.

استاندار بوشهر هم بااشاره به اینکه استان بوشهر در پرداخت زکات بسیار فعال است، گفت: این نشان از دین باوری و اعتقاد قلبی مردم به مسائل دینی است.

محمد حسین جهانبخش با ارزنده دانستن خدمت در کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: 38 میلیارد تومان رهاورد سفر سوم هیئت دولت برای کمیته امدادامام خمینی (رخه) است.

دبیر ستاد احیای زکات کشور نیز گفت: استان بوشهر در پرداخت زکات جزو 10 استان برتر کشور است.

حسین نبی لو اضافه کرد: تلاش فعالان عرصه زکات ستودنی است و شایسته است این فرهنگ در کشور گسترش پیدا کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز گفت: بیش از 70 درصد درآمدهای زکات در بخش عمرانی و 30 درصد در حوزه حمایتی و معیشتی هزینه می شود.

فرید آقای محبی اضافه کرد: امسال 55 طرح عمرانی داریم که تا سه ماه دوم سال 90 به بهره برداری می رسند.

در پایان از فعالان عرصه پرداخت زکات قدردانی شد.

کد مطلب 1268178

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