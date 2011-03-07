نمایش فیلم سینمایی "سخت" در جشنواره میامی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "سخت" بعد از به دست آوردن جایزه نقدی 100 هزار دلاری و تندیس مروارید سیاه بهترین فیلم بخش مسابقه افق جدید چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی، در جدیدترین حضور بین‌المللی خود، در بخش سینمای 360 درجه در بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم میامی در کشور آمریکا روی پرده می‌رود.

این فیلم در ساعت 15:30 بعدازظهر روز شنبه 14 اسفندماه در جشنواره میامی روی پرده رفت و قرار است ساعت 18:30 بعدازظهر امروز دوشنبه 16 اسفند به نمایش در می‌آید.

این جشنواره با شرکت فیلم‌هایی از کارگردانان سراسر جهان در بخش‌های مختلف بخش مسابقه سینمای جهان، بخش رویداد ویژه، بخش سینمای 360 درجه، بخش تمرکز بر فلوریدا، بخش سینمای آمریکا، بخش مسابقه سینمای مستند و بخش مسابقه فیلم کوتاه در روزهای 13 تا 22 اسفندماه در شهر میامی در ایالت فلوریدا در کشور آمریکا برگزار می‌شود.

فیلم سینمای "سخت" در آخرین نمایش بین‌المللی خود، با حضور کارگردان جوان آن در چهار سانس مختلف، در بخش آینده روشن در چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام روی پرده رفت. این جشنواره روزهای ششم تا 17 بهمن‌ماه در روتردام در کشور هلند برگزار شد.