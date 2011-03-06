ایجاد اشتغال برای جامعه ایثارگری قم 4 برابر سهمیه بوده است

علی خسروی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اینکه در سالجاری سهمیه بنیاد شهید ایجاد ۱۰۰ شغل برای جامعه ایثارگری در قم بوده است بیان کرد: با تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته برای ۴۰۰ نفر شغل ایجاد شده که این تعداد ۴ برابر سهمیه بوده است.



وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۵۰ در آموزش و پرورش مشغول شده‌اند بیان کرد: به ۱۰۰ نفر از افراد نیز وام خود اشتغالی پرداخت شد و ۵۰ نفر هم در ادارات و سازمان‌های استان مشغول به کار شده‌اند.



بانک اطلاعاتی اشتغال ایثارگران ایجاد می‌شود



معاون تعاون سازمان بنیاد شهید استان قم در ادامه از ایجاد بانک اطلاعاتی اشتغال ایثارگران خبر داد و ابراز داشت: با ایجاد این بانک اطلاعاتی آمار بیکاران جامعه ایثارگری و مشخصات آنان جمع آوری می‌شود که این امر ایجاد اشتغال برای آنان را تسریع می‌کند.



وی در ادامه با اشاره به ایجاد اشتغال برای افرادی که تحصیلات زیر دیپلم دارند عنوان کرد: برای این افراد نیز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود که تاکنون ۱۰۰ نفر در غالب ۴۵۰ ساعت کارگاه آموزشی، آموزش‌های لازم را فرا گفته‌اند.



خسروی زاده در پایان یادآرو شد: بنیاد شهید و امور ایثارگران قم در سال جاری به عنوان دستگاه بر‌تر در ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در استان معرفی شده است.