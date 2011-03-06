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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

تله فیلم "گوهر آبادان" تولید می‌شود

تله فیلم "گوهر آبادان" تولید می‌شود

فیلم تلویزیونی "گوهر آبادان" با موضوع شهیده بسیجی مریم فرهانیان تهیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج سازمان صدا و سیما به منظور معرفی شخصیت بانوی بسیجی شهیده مریم فرهانیان، نماد رشادت و مجاهدت زن‌ ایرانی که در گلزار شهدای آبادان در اثر اصابت خمپاره دشمن به شهادت رسید، تله فیلمی را با موضوع زندگانی، ایثار، مقاومت و شهادت این شهیده ملی تولید می‌کند.

علی اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج صدا و سیما با اعلام این خبر افزود: شهیده مریم فرهانیان یکی از بانوان رزمنده، مومن، دلاور و بسیجی شهر آبادان است که نمونه بارز تفکر دینی است. جهاد و شهامت وی در دفاع از شهر آبادان و خرمشهر، یادآور رشادت و فداکاری‌های پرچمدار نهضت کربلا، حضرت زینب کبری (س) است.

وی ادامه داد: بسیج رسانه ملی به پاس تجلیل از این بانوی جهادگر راه خدا که خون سرخش در ایران اسلامی، مایه عزت اسلام و اقتدار جمهوری اسلامی و ابهت زن مسلمان شده است، ساخت تله فیلم "گوهر آبادان" را به زودی آغاز خواهد کرد. 

کد مطلب 1268182

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