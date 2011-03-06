به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج سازمان صدا و سیما به منظور معرفی شخصیت بانوی بسیجی شهیده مریم فرهانیان، نماد رشادت و مجاهدت زن‌ ایرانی که در گلزار شهدای آبادان در اثر اصابت خمپاره دشمن به شهادت رسید، تله فیلمی را با موضوع زندگانی، ایثار، مقاومت و شهادت این شهیده ملی تولید می‌کند.

علی اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز بسیج صدا و سیما با اعلام این خبر افزود: شهیده مریم فرهانیان یکی از بانوان رزمنده، مومن، دلاور و بسیجی شهر آبادان است که نمونه بارز تفکر دینی است. جهاد و شهامت وی در دفاع از شهر آبادان و خرمشهر، یادآور رشادت و فداکاری‌های پرچمدار نهضت کربلا، حضرت زینب کبری (س) است.

وی ادامه داد: بسیج رسانه ملی به پاس تجلیل از این بانوی جهادگر راه خدا که خون سرخش در ایران اسلامی، مایه عزت اسلام و اقتدار جمهوری اسلامی و ابهت زن مسلمان شده است، ساخت تله فیلم "گوهر آبادان" را به زودی آغاز خواهد کرد.