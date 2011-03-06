جریمه 14 میلیونی استقلال و سپاهان/ 3 امتیاز از استقلال اهواز کسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار دو تیم فوتبال سایپا البرز و ملوان بندر انزلی که روز 24 بهمن‌ماه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، رضا خالقی‌فر زننده گل اول تیم سایپا، پس از به ثمر رساندن گل به سوی بنر نصب شده در اطراف زمین مسابقه که مزین به نان امام عصر حضرت ولی عصر(عج) بود، رفت و بر نام مبارک آن حضرت بوسه زد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رفتار خالقی‌فر که حاکی از ارزشهای اعتقادی بوده و حاضران در استادیوم را تحت تاثیر قرار داده است را ارج نهاده و در اجرای مقررات آئین نامه این کمیته ضمن قدردانی از وی، مبلغ 3 میلیون تومان به عنوان پاداش نقدی به این بازیکن اهدا کرد.

جریمه نقدی برای استقلال و سپاهان

در جریان دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و استقلال تهران در فولادشهر اصفهان دو تیم تخلفاتی را انجام دادند که بر این اساس تیم‌های سپاهان و استقلال تهران هرکدام به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

جریمه نقدی و کسر امتیاز از تیم استقلال اهواز

در جریان دیدار دو تیم استقلال اهواز و آلومینیوم هرمزگان از مسابقات لیگ دسته اول که روز سی‌ام بهمن‌ماه در شهر اهواز برگزار شد،از سوی تماشاگران تیم استقلال اهواز تخلفاتی صورت گرفت. بر همین اساس تیم استقلال اهواز با توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

از سوی دیگر باشگاه استقلال اهواز محکوم به پرداخت مطالبات بازیکنان بوده و از آنجایی که با مهلت‌های مکرر از طرف کمیته انضباطی اقدامی جهت اجرای احکام و پرداخت مطالبات خود نکرده است. بر این اساس طبق بند 4 ماده 25 آئین نامه انضباطی، تیم فوتبال استقلال اهواز به کسر 3 امتیاز محکوم شد.

محرومیت برای اولادی و جریمه نقدی برای پورغلامی

فرهاد پورغلامی سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در جریان دیدار این تیم با صنعت نفت آبدان به دلیل اعتراضات مکرر و شدید به نحوه قضاوت داور و ورود غیر قانونی به زمین مسابقه، از سوی داور اخراج شد. بر همین اساس وی با توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مهرداد اولادی مهاجم تیم فوتبال ملوان بندرانزلی نیز به دلیل توهین و بی‌احترامی به داور مسابقه بعد از اخراج، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به یک جلسه محرومیت تعلیقی اولادی، محرومیت مذکور به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. بنابر این بازیکن با دو جلسه محرومیت از همراهی تیم ملوان مواجه شده و باید برای حضور در ادامه مسابقات جریمه نقدی را پرداخت کند.

ضمنا تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلیل دریافت 7 اخطار توسط بازیکنانش در آن مسابقه به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

احضار سرپرست تیم صبای قم

دیدار دو تیم فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در حالی برگزار شد که در پایان مسابقه یکی از همراهان تیم صبای قم که جایگاه وی در تیم مشخص نشده و در تمامی بازی‌های صبا، همراه این تیم بوده با ناظر بازی برخورد زننده‌ای داشت که بر همین اساس سرپرست تیم فوتبال صبای قم جهت اعلام مشخصات و هویت نامبرده و تخلفات دیگر تماشاگران منتسب به صبای قم باید روز یکشنبه 22/12/89 در کمیته انضباطی حضور پیدا کند.