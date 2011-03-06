روزمرگی فرهنگی بزرگترین آسیب دانشگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام حمید علی نسب ظهر یکشنبه در نشست تخصصی آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه ها اظهار داشت: این آسیب باید در سه محور معرفتی، اخلاقی و رفتاری مورد توجه قرار گیرد.

وی با ارزیابی کردن وضع فرهنگی موجود، تعیین فرهنگ آرمانی و ارایه روش و چگونگی رسیدن به آن اهداف را در مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: برای نهاد آموزش باید سه رسالت انتقال فرهنگ، فهم فرهنگ و نوآوری و تغییر در فرهنگ تعریف شود.

رئیس شورای هم اندیشی دانشگاه محقق اردبیلی به کارکردهای علمی، تکنولوژی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها اشاره کرد و توجه به چهار اصل ضروری عقل و اندیشه، بیداری فطری افراد جامعه، بسط فرهنگ ناب قرآنی و حاکمیت آن و بهره مندی از ارتباط عمیق با امامت را برای اصلاح زیر ساختهای فرهنگی جامعه ضروری دانست.

وی اعتیاد، انحرافات اخلاقی در نتیجه تهاجم فرهنگی، بی علاقگی دانشجویان به دروس مذهبی و عدم امید به آینده، گرایش به ادیان کاذب به عنوان یک تهدید، باز شدن باب تهمت و غیبت و شایعه پراکنی، نداشتن سند چشم انداز فرهنگی دردانشگاه ها، عدم تأثیر گذاری عملی، کاربردی نبودن برنامه ها و... را از جمله آسیبهای فرهنگی در دانشگاه ها برشمرد.

علی نسب وجود بیش از 17 هزار کانال ماهواره ای در دنیا و دریافت بیش از سه هزار کانال آن در کشور را زنگ خطری برای دقت در برنامه ریزیهای فرهنگی عنوان کرد و افزود: تولید برنامه های مناسب توسط صدا و سیما در مقابل کانالهای ماهواره ای یکی از راه های مقابله با این آسیبها است.

مشکلات فرهنگی نهادینه شده در جامعه به دانشگاه ها نسبت داده نشود

وی با بیان اینکه برخی از مشکلات فرهنگی در جامعه نهادینه شده اما به دانشگاه ها نسبت داده می شود، ابراز داشت: پژوهش برای رفع مشکلات فرهنگی از ضروریات است، لذا باید آموزش و پژوهش را در سطوح مختلف جدی بگیریم.

این مسئول موج مدرک گرایی و افراط و تفریط در فعالیتهای فرهنگی را از دیگر مشکلات دانشگاه ها در این زمینه عنوان کرد و یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که مسائل فرهنگی تک بعدی نیستند، بلکه ابعاد مختلفی دارند.

وی تصریح کرد: اگر آینده ای روشن برای دانشجو برنامه ریزی شود و دانشجو بر این باور باشد که بعد از فراغت از تحصیل از حداقل امکانات برای زندگی و تشکیل خانواده برخوردار خواهد شد، مشکلات و انحرافات در دانشگاه و جامعه خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد.

کارنامه فرهنگی برای دانشجویان لحاظ شود

علی نسب خواستار لحاظ کارنامه فرهنگی برای دانشجویان شد و متذکر شد: همچنان که اولویت اول دانشگاه مسأله آموزش است باید در کنار آن بعد فرهنگی نیز در نظر گرفته شود و در کنار آموزش و پژوهش، استادان از کار فرهنگی غفلت نکنند.

وی تنزل جایگاه دانشگاه و دانشجو در جامعه، تضعیف احساس مسئولیت دانشگاهیان در برابر نیازهای جامعه، حاکمیت سلیقه ها به جای برنامه های دراز مدت، عدم استفاده از ظرفیتهای فکری و فرهنگی و مشارکت تمامی متفکران، انتقال فرهنگ به صورت آزمایش و خطا، عدم اعتماد حوزه به دانشگاه و دانشگاه به حوزه و... را از جمله دلایل عدم نتیجه گیری فعالیتهای فرهنگی دانست.

رئیس شورای هم اندیشی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه امروز در مواقعی دانشجویان مسائل دینی را از اساتید غیر معارف اسلامی بهتر فرا می گیرند، خاطر نشان کرد: دلایل این امر مهم باید مورد کنکاش قرار گیرد.

وی سکولاریزه کردن برنامه های فرهنگی را بدتر از سکولاریسم دانست و اضافه کرد: امروزه فرهنگ به عنوان نرم افزار ذهنی محسوب می شود، یعنی در ذهن ما باید یک نرم افزاری شکل بگیرد که ما بر مبنای آن حرکت کنیم.

علی نسب دانشجو را دارای روحیه ای آرمانگرا، ظلم ستیز، ضد اشرافی گری و عدالت خواه خواند و ابراز داشت: برای برنامه ریزی در حوزه دانشجو باید دانشجو را شناخت و بحث فرهنگی نیز نباید فقط در مسائلی نظیر دین خلاصه شود.