به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حجت ‌الاسلام حسین سبحانی ‌نیا نماینده نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی امروز یکشنبه، موارد اعلام وصولی را در صحن پارلمان قرائت کرد.

سئوال الیاس نادران نماینده تهران از علی ‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در خصوص آثار قطعات وارداتی خودرو در صنعت کشور، از جمله موارد اعلام وصولی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی بود.

همچنین سئوال سیداحمد لطفی آشتیانی نماینده اراک از رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم تفویض قسمتی از اختیارات هیئت دولت به دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان پیشخوان دولت و علت تغییر قرارداد ICT روستایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.