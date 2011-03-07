اجرای طرح جامع الکترونیکی کردن درختان پایتخت از سال آینده

محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روز درختکاری بیش از یک میلیون نهال در 123 بوستان شهر تهران توزیع شد گفت: این نهال ها شامل خرمالو، توت، زیتون، گردو، چنار، اقاقیا، نارون، سپیدار و درختهای برگ سوزنی است که به انتخاب شهروندان توزیع شد.

وی با بیان اینکه توسعه فضای سبز در حاشیه شهر تهران و بزرگراهها در دستور کار سازمان پارکها قرار گرفته است گفت: با ایجاد کمربند سبز در اطراف تهران سعی می کنیم تا از آلودگی هوای پایتخت بکاهیم.

مختاری در مورد وضعیت نامطلوب برخی از درختان کهنسال خیابانهای بزرگ تهران مانند ولیعصر گفت: ستاد ویژه ای برای ساماندهی درختان خیابانهای بزرگ شهر تسکیل شده است که بر اساس مصوبه این ستاد با مشاوره دانشگاه تهران درختان خیابانهای بزرگ شهر ساماندهی شده و عملیاتهایی اعم از قطع درختان خشکیده، تزریق به درختان بیمار و کاشت نهال همسان درختان دیگر از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از سرقت یا کنترل سلامتی درختان طرح ایجاد کد الکترونیکی برای تمامی درختان پایتخت در دستور کار سازمان پارکها قرار دارد گفت: هم اکنون درختان خیابان ولیعصر، شریعتی و کشاورز کد الکترونیکی دارند و سال آینده الباقی درختان دارای کد می شوند.