به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه شب 9 اسفند ماه این شورا تصمیم گرفت تا یک هفته دیگر برای ارائه مکتوب اسامی پیشنهادی جهت عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد فرصت دهد تا در جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی که به گفته منصور کبگانیان (عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی) در هفته جاری برگزار خواهد شد، مطرح شوند.

سه شنبه 17 اسفند ماه این فرصت یک هفته ای به پایان می رسد. هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با وجود آنکه 11 اسفند ماه در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشته است اما هنوز اسامی افراد پیشنهادی خود برای عضویت در هیئت امنای این دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نکرده است.

حمید میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی درباره نتایج بحث های جلسه اخیر این هیئت راجع به ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: در این جلسه درباره موضوعات مختلفی صحبت شد اما نتیجه خاصی درباره هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی حاصل نشد که اعلام شود.

میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه آیا در هفته جاری جلسه مجدد هیئت موسس دانشگاه برگزار می شود گفت: مشخص نیست اما با توجه به مشغله ای که آیت الله هاشمی رفسنجانی به واسطه برگزاری نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری دارند به نظر می رسد ظرف این چند روز هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی جلسه ای نداشته باشد.

به گزارش مهر، نهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری 17 و 18 اسفند ماه در تهران برگزار می شود. خبرها حاکیست که سه شنبه 17 اسفند ماه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای بررسی اسامی پیشنهادی جهت تصمیم گیری برای اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می شود.

محمدرضا مخبر دزفولی در اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ترکیب هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: هیئت موسس دانشگاه آزاد باید در فرصت تعیین شده افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام ورزد.

همچنین بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مقرر شده تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند، به ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی اعضای شورا به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.

حال باید به نظاره نشست که آیا هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی از فرصت خود استفاده می کند و افراد پیشنهادی اش را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کند. یا اینکه تنها پیشنهادهای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است که برای تصمیم نهایی این شورا بر روی میز قرار می گیرد.