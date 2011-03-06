تمام نقاط استان زنجان ظرفیت تبدیل به مناطق گردشگری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی و درختکاری مجموعه تفریحی و گردشگری زنجانکوه (گرده داغ) زنجان با اشاره به این پروژه گفت: این کوه از زمان به وجود آمدن زنجان اینجا بوده است اما تا کنون هیچ استفاده ای از آن نشده چرا که کسی به آن به عنوان یک ظرفیت نگاه نکرده و برنامه ای برای آن نبوده است.

رئوفی نژاد افزود: این مجموعه به همراه محدوده گاوازنگ تا پایین دست سد تهم با مساحت هزار هکتار، تبدیل به یکی از بهترین مناطق گردشگری و تفریحی استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای هر سه این مجموعه ها، پروژه تعریف و طراحی آنها صورت گرفته است، یادآور شد: عملیات اجرایی هر سه این پروژه ها آغاز شده و تله کابینی مجموعه گاوازنگ را با عبور از زنجانکوه (گرده داغ) به پایین دست سد تهم متصل خواهد کرد.

نماینده دولت در استان زنجان افزود: راه اندازی تله کابین 3 کیلومتر از مجموعه گاوازنگ، در مرحله اول به بخش خصوصی واگذار شده و ادامه آن نیز به تدریج تا پایان سال آینده راه اندازی و کل مجموعه افتتاح خواهد شد.

رئوفی نژاد اختصاص شش کیلومتر از مسیر چمن محور گاوازنگ تا سد تهم را به اسکی روی چمن از دیگر طرح های پیش بینی شده در این منطقه عنوان کرد و گفت: در صورت ورود بخش خصوصی نظر سرمایه گذار نیز در این مجموعه اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی این کارها توسط دولت بستر سازی و حمایت شده و به دست بخش خصوصی اجرا می شود که در مجموعه زنجانکوه نیز فاز اول توسط شهرداری زنجان انجام می شود تا توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری به وجود بیاید.

استاندار زنجان با اشاره به اقدامات ابتکاری دیگ استان در زمینه طرح های و گردشگری اظهار داشت: اقداماتی که در محور سد تالوار، با تنوع و جذبه های بسیار عالی صورت گرفته در خاور میانه بی نظیر است.

اعتبارات عمرانی استان زنجان 2 برابر شد

رئوفی نژاد با اشاره به 2 برابر شدن اعتبارات عمرانی استان طی دو سال گذشته خاطر نشان کرد: افزایش اعتبارات به دلیل ارائه برنامه ها و اقدامات صورت گرفته بوده است.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اقدامات بیشتر و جذب اعتبارات افزونتر در حال حاضر در استان زنجان مهیا است، تصریح کرد: وجود همدلی و همکاری و نگاه نو و ابتکاری به استان باعث شده که جلوه های مدیریتی نو وارد استان و از خلاقیت ها بهره گیری شود.

عضو شورای عالی اداری کشور با تأکید بر اینکه شرایط بی سابقه ای در زمینه همدلی و همکاری مدیران در استان وجود دارد گفت: می توانیم ادعا کنیم که این شرایط در طول 32 سال پس از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده و دلیل لین مدعا نیز حجم کارهایی است که صورت گرفته، در حال انجام است و یا انجام خواهد شد.

رئوفی نژاد اظهار داشت: اوج حجم اقدامات انجام گرفته در سال آینده خواهد بود و این امر جز با همدلی و همکاری تمام مدیران دستگاه های استان میسر نشده است.

پروژه تفریحی و گردشگری زنجانکوه زنجان در نزدیکی کوه گاوازنگ، با 40 هکتار مساحت و اعتبار 41 میلیارد تومان عید غدیر سال 88 کلنگ زنی شد و 15 اسفند ماه 89 عملیات درختکاری آن با حضور استاندار زنجان اجرا شد.