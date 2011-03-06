2500 اصله نهال در روز درختکاری در شهر زنجان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مراسم روز درختکاری ظهر یکشنبه با کاشت دو هزار و 500 اصله نهال در زنجانکوه (گرده داغ زنجان) با حضور مسئولین استان زنجان، مردم و جوانان برگزار شد.

در این مراسم تعدادی از اصله های نهال کاج از نوع توپی که سازگار با منطقه سردسیر گاوازنگ است توسط عده ای از مسئولین، جوانان هلال احمر، دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور، دانش آموزان هنرستان کشاورزی زنجان و تمامی کسانی که در این مراسم حضور داشتند کاشته شد.

استاندار زنجان، معاون عمرانی استاندار زنجان، رئیس کل دادگستری استان زنجان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی از جمله مسئولینی بودند که در این مراسم حضور داشته و هر کدام به کاشت اصله های نهال پرداختند.

دو هزار و 500 اصله نهال کاج در مجموعه تفریحی و گردشگری زنجانکوه (گرده داغ زنجان) کاشته می شود که به پیشنهاد استاندار زنجان تمامی درختان کاشته در این دارای شناسنامه به نام فردی که آن را کاشته خواهد بود و به صورت اتیکت بر روی درختان نصب خواهد شد.

روز درختکاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند، این روز در چندین کشور گرامی داشته می‌شود و معمولا در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است، در ایران این روز ۱۵ اسفند (۵ مارس) هر سال است.

در ایران هفته منابع طبیعی از 5 تا ۱۲ مارس و در آفریقای جنوبی یکم تا ۷ سپتامبر به عنوان هفته منابع طبیعی، هفته‌ای برای گرامیداشت گیاهان تعیین شده است که شعار امسال این هفته در سال 2011، "مدیریت جامع آبخیزها، ضامن امنیت حیاتی" نامگذاری شده است.

این روز برای نخستین بار توسط جولیوس استرلینگ مورتون از ایالت نبرسکا در ۱۰ آوریل ۱۸۷۲ پایه گذاشته شد، در ایالات متحده بعدها این روز (Arbor Day)، به چهارمین جمعه آوریل، منتقل شد.