به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه سازنچیان شمشیرباز مدال آور کشورمان است که در اسلحه سابر مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا پس از 37 سال و برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدال دست یافت.

رقابت‌های اسلحه سابر مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا با حضور 30 بازیکن در بانکوک تایلند جریان دارد. سازنچیان با غبله بر حریفانی از سنگاپور، قزاقستان، هنگ کنگ و چین تایپه راهی مرحله حذفی شد. این بازیکن کشورمان پس از شکست ورزشکار ژاپنی حریفی از میزبان را شکست داد و در جمع چهار بازیکن برتر به مدال برنز دست یافت.

شمشیربازان جوان فردا عازم تایلند می‎شوند

تیم شمشیربازی جوانان کشورمان در دو بخش پسران و دختران فردا به منظور شرکت در رقابت‎های قهرمانی آسیا عازم تایلند می شود. اسامی شمشیربازان جوان شرکت کننده در این دوره از رقابت‎ها به شرح زیر است:

دختران: سحر محمدیان (اسلحه فلوره)، پریماه برزگر، فائزه رفیعی، محدثه طاهرخانی و شیما میرایی (اسلحه سابر)، بهاره غیاث آبادی و مهسا پوررحمتی (اسلحه اپه)

پسران: حسام همدانی، ساسان کلانتری، فرزاد باهر ارسباران و محمد رهبری (اسلحه سابر)، علیرضاادهمی، امید زمانی، علیرضا سلیمانی و شایان طلوعی (اسلحه فلوره)، سامان آزادیان، محمد اسماعیلی، بهداد مرادی و محمد علی کیهانی (اسلحه اپه).

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از روز گذشته در تایلند آغاز شده و تا 22 اسفندماه ادامه خواهد داشت.