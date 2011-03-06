همایش روز منابع طبیعی در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، همایش روز منابع طبیعی با حضور فعالان عرصه منابع طبیعی، مسئولین استانی و دهیاران، همزمان با روز ملی منابع طبیعی ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی زنجان برگزار شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در این همایش از توزیع یک میلیون اصله نهال تا پایان امسال در استان زنجان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سال 2011 به نام سال جنگل نامگذاری شده است یک میلیون اصله نهال تا پایان امسال در استان توزیع می شود.

قدرت سعادتی با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات لازم از سوی استان، خاطر نشان کرد: مسئولیت 98 درصد اراضی طبیعی استان به عهده اداره کل منابع طبیعی است و تنها در سالجاری 50 هزار استعلام از این اداره صورت گرفته که کار عظیمی است.

معاون عمرانی استان زنجان گفت: با اجرای طرح های عمرانی کمربندی شمالی شهر، اجرای پروژه زنجانکوه، انتقال کارخانه سرب و روی به مساحت 550 هکتار و تبدیل آن به فضای سبز و ایجاد باغستانها به مساحت 350 هکتار، فضای سبز استان زنجان توسعه می یابد.

سعید رفیعی به اقدامات صورت گرفته در استان در راستای حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: شورای حفاظت از اراضی ملی استان که اخیرا ً به شورای حفاظت از بیت المال تغییر نام داد جهت جلوگیری از حیف و میل اراضی ملی تشکیل شد و تا کنون نیز اقدامات مناسبی در این زمینه انجام داده است.

در پایان این همایش از فرهاد معصومی و منصور باطنی به عنوان چهره های ماندگار منابع طبیعی، حسین روحانی، داود بیگدلی و داداشعلی همتی به عنوان فعالان عرصه منابع طبیعی، اباسلط مغانلو از شهرستان ماهنشان به عنوان مرتع دار نمونه، منصورالدین ترکی به عنوان صنوبرکار نمونه و نادر نظری به عنوان آبخیزدار نمونه تجلیل شد.

همچنین سند مرتع داری به علی حسنی و فخرالدین محمدی از شهرستان طارم، خان حسین حسنی و علی قلی اسماعیلی از شهرستان ماهنشان و منوچهر اسماعیلی از شهرستان ابهر تقدیم شد.

از محمدرضا بابایی مسئول فضای سبز شهرک های صنعتی استان و سمیرا محمدی کارشناس فضای سبز به عنوان فعالان عرصه فضای سبز و علیرضا قربانی و مریم نوری نیز به عنوان خبرنگاران فعال رسانه سبز استان تقدیر به عمل آمد.